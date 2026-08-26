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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πρέβεζα στην περιοχή του Νεοχωρίου: Μήνυμα του 112

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά στην Πρέβεζα στην περιοχή του Νεοχωρίου
Φωτιά στην Πρέβεζα στην περιοχή του Νεοχωρίου / Giannis Vasiliadis
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Νεοχώρι Πρέβεζας το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) ενώ παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κάτοικους.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Πρέβεζα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο συνδράμει ο Δήμος Πρεβέζης με υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.

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