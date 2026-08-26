Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πρέβεζα στην περιοχή του Νεοχωρίου: Μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Νεοχώρι Πρέβεζας το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) ενώ παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κάτοικους.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Πρέβεζα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο συνδράμει ο Δήμος Πρεβέζης με υδροφόρες.

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Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, εκδήλωσης πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας.

Κινητποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.