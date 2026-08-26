Λούτσα: «Αν ήταν πράκτορας, θα έπρεπε να έχει ειδικές γνώσεις» λέει ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας που αγνοείται

Παραμένει άφαντη εδώ και τρεις μήνες η Κινέζα μεταφράστρια Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε στην περιοχή της Λούτσας.

Οι αρχές σε Ελλάδα και Κίνα μέχρι την Ιντερπόλ, ψάχνουν να βρουν ένα στοιχείο που θα τους φέρει πιο κοντά στα ίχνη της εξαφανισμένης Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ.

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Ο σύζυγος της εξαφανισμένης Κινέζας μεταφράστριας Βασίλης Καραβασίλης, εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για την πιθανή εμπλοκή της σε κατασκοπεία. Τονίζει ότι αν η σύζυγός του ήταν πράκτορας, θα έπρεπε να έχει ειδικές γνώσεις, κάτι που δεν συνάδει με την προσωπικότητά της.

Το κινητό της τηλέφωνο που εντοπίστηκε στις αρχές Αυγούστου, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Ψάχνουν κλήσεις και μηνύματα, παίρνουν καταθέσεις από το οικογενειακό και εργασιακό της περιβάλλον και καταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο: είναι σαν να άνοιξε η γη και να την «κατάπιε».

Αν και η Τινγκ κυκλοφορούσε σχεδόν πάντα με τα μέσα μεταφοράς, είχε δίπλωμα οδήγησης, με τον σύζυγο της να δείχνει στο «Live News» το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

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«Αυτό το μαύρο γιατί οδηγούσε αυτόματο μόνο. Αυτό χρησιμοποιούσε ναι». Από την έρευνα προκύπτει πως ο σύζυγος της 50χρονης, Βασίλης Καραβασίλης, είναι χρόνια συλλέκτης, όπως λέει ο ίδιος, και συνολικά έχει στην κατοχή του 26 αμάξια.

Στα τέλη του 2025 απέκτησαν τη διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα, ενώ στα άμεσα σχέδιά τους ήταν η αγορά ενός οικοπέδου για να χωρέσουν και τα 26 αμάξια τους.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών είχαν μπει το προηγούμενο διάστημα και οι οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν την Γιου Τινγκ καθώς, όπως είχε αποκαλύψει στο «Live News» τόσο η δικηγόρος της όσο και ο σύζυγός της, συνολικά από διάφορες παλιές υποθέσεις χρωστούσαν στην 50χρονη μεταφράστρια κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο.

Ο γιος της μίλησε για την εξαφάνιση της μαμάς του χθες Τρίτη (25.08.2026) στο «Live News» και είπε ότι «πιστεύω είναι απαγωγή, της χρωστούσαν πολλά λεφτά».