Δημήτρης Κόκοτας: Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του, Κατερίνας – «Ήμουν κάθε μέρα στο επισκεπτήριο, όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία»

«Ο Δημήτρης καταλάβαινε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε. Προσπαθούσα του έλεγα να κάνει πράγματα. Πώς παίζεις πιάνο; Κουνούσε τα δάχτυλα…» περιέγραψε μεταξύ άλλων η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, μιλώντας για τη μεγάλη μάχη που έδωσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (25/8/26) που έφυγε από τη ζωή.

Μιλώντας στο LiveNews και στον Νίκο Ευαγγελάτο, η ίδια είπε για τον Δημήτρη Κόκοτα πως «θεωρούσα ότι σιγά – σιγά έρχεται κοντά μας. Δε μπορούσα να το πιστέψω. Καταλάβαινα ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα άλλα έδειχνε δύναμη».

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Από τις 28 Μαρτίου 2024 έως και την τελευταία στιγμή της ζωής του, επί 880 ημέρες, η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, δεν έλειψε ούτε μια μέρα από το πλευρό του.

«Πήγαινα κάθε μέρα. Δε μου έτυχε κάτι να μην μπορέσω να πάω. Κάθε μέρα ήμουν στο επισκεπτήριό μου. Έκανα το αυτονόητο. Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία. Αγαπάς και δίνεις ό,τι έχεις» είπε χαρακτηριστικά.

«Να είμαστε ευγενικοί, να χαμογελάμε, να συγχωρούμε. Λίγο, να γίνουμε όλοι σαν τον Δημήτρη» κατέληξε, μιλώντας στο LiveNews για τον αγαπημένο της σύζυγο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.