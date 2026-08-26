Νέα Ερυθραία: 80χρονος πάτησε γκάζι αντί για φρένο και «καβάλησε» τραπεζοκαθίσματα – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (25.08.2026) στη Νέα Ερυθραία Αττικής, όταν ένας 80χρονος οδηγός, στην προσπάθειά του να σταθμεύσει, φέρεται να πάτησε γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να παρασύρει τραπέζια, καρέκλες και να φτάσει μέχρι την είσοδο του καταστήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30, σε σημείο όπου υπήρχαν τραπεζοκαθίσματα γνωστού μεζεδοπωλείου της Νέας Ερυθραίας. Οι πελάτες, που από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος, είδαν το αυτοκίνητο να καταλήγει σφηνωμένο ανάμεσα στις σκάλες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα.

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Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό περιγράφει στο newsit.gr καρέ καρέ όσα συνέβησαν. Όπως λέει, ο 80χρονος δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, αλλά είχε σταματήσει στην αριστερή πλευρά του δρόμου, προκειμένου να παρκάρει πίσω από ένα άλλο όχημα.