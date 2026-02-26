Συμβαίνει τώρα:
Υποκλοπές: Ένοχοι και οι 4 κατηγορούμενοι για το παράνομο λογισμικό predator 

Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους κατηγορουμένους
Δικαστήριο
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ενόχους κήρυξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών. Το δικαστήριο καταδίκασε σήμερα (26.02.2026) τους τέσσερις εκπροσώπους και διαχειριστές δύο εταιρειών που σχετίζονται με την εμπορία παράνομου λογισμικού παρακολούθησης predator, για την υποκλοπή του τηλεφώνου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη,  της Αμερικανίδας, Άρτεμις Σίφορντ και ακόμη 3 ατόμων, για τους οποίους οι παρακολουθήσεις θεωρήθηκαν τετελεσμένες πράξεις. Επίσης κρίθηκαν ένοχοι για 82 απόπειρες παρακολούθησης.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» είπε ο πρόεδρος της έδρας, στη δίκη για τις υποκλοπές.

Οι 4 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της επέμβασης  σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα. 

Το δικαστήριο απάλλαξε τους κατηγορούμενους για την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, για 108 παθόντες που δεν υπέβαλαν μήνυση, καταδικάζοντας τους μόνο για 7 πράξεις, για όσους υπέβαλαν έγκληση. 

Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους κατηγορουμένους.

Αναμένεται η απόφαση επί ων ποινών. 

