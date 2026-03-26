Υπόθεση Κεφαλογιάννη – Μάτσα: Η υπουργός Τουρισμού ζητά τα παιδιά να μην αλλάζουν συνεχώς σπίτια – Για τεχνητές εντάσεις μίλησε ιδιαίτερα φορτισμένος ο συνθέτης

Η έφεση είναι αβάσιμη και τα παιδιά δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες, λέει η πλευρά Μάτσα
Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη
Ο Μίνως Μάτσας και η Όλγα Κεφαλογιάννη
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η αντιδικία της υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα σχετικά με την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους.

Την έφεση άσκησε μετά την πρωτόδικη απόφαση η κ. Όλγα Κεφαλογιαννη, διαφωνώντας με τη δικαστική απόφαση για πλήρη συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στα ανήλικα παιδιά της τέσσερις φορές την εβδομάδα. Κατά την πλευρά της Υπουργού Τουρισμού η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας επιβαρύνει ψυχοσωματικά την υγεία των παιδιών της.

Η ίδια απουσίαζε από τη δίκη λόγω συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, όπως ενημέρωσαν το δικαστήριο οι τρεις δικηγόροι της. Οι νομικοί της εκπρόσωποι υπέβαλαν αίτημα να εξεταστούν τα δύο ανήλικα παιδιά της από το δικαστήριο, σχετικά με το πώς βιώνουν την εναλλαγή σπιτιών.

Πρόεδρος:  Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλα είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Συνήγορος πλευράς Κεφαλογιάννη: Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητα τους.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Κατά την πλευρά του γνωστού μουσικοσυνθέτη, η έφεση είναι αβάσιμη και τα παιδιά δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες.

Συναισθηματικά φορτισμένος ο κ. Μάτσας, είπε πως από την εφαρμογή της πρωτόδικης απόφασης τα παιδιά του είναι πολύ χαρούμενα και όλα πηγαίνουν καλύτερα από ότι ίσχυε κατά την περίοδο των ασφαλιστικών μέτρων.

“Από  την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά είναι πολύ καλύτερά από τη περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουνε κανένα πρόβλημα”.

Συνήγορος Μάτσα: Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος Κεφαλογιάννη: Θα το πουν τα παιδιά.

Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

