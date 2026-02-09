Υπόθεση Παναγόπουλου: Το οικόπεδο και το εξοχικό στην Αρκαδία με πισίνα που κέντρισαν το ενδιαφέρον των αρχών

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν το έναυσμα για την έρευνα σε βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου στην υπόθεση υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Αναφορικά με την εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου, οι εισαγγελείς αναμένεται να “ξεσκονίσουν” τα πάντα γύρω από την αγορά οικοπέδου 2 στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο, το 2024 έναντι 140 χιλιάδων ευρώ.

Στους ελεγκτές της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χτύπησε “καμπανάκι”, όταν ελέγχοντας την καταγγελία, διαπίστωσαν ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν ήταν 140 χιλιάδες ευρώ, αλλά 209.687 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής, με υπεξαιρούμενα χρήματα από κονδύλια για επιμόρφωση και κατάρτιση, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, φέρεται να ανακαίνισε παραδοσιακή κατοικία που διαθέτει σε ορεινό χωριό της Αρκαδίας, σε υψόμετρο 1100 μέτρων. Στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από ενάμιση χρόνο έγινε ολικό και πανάκριβο “λίφτιγκ”, ενώ πλέον διαθέτει και μεγάλη πισίνα. Το συγκεκριμένο ακίνητο δε δεσμεύθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος, καθώς όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, προϋπήρχε της περιόδου ελέγχου, ωστόσο ερευνάται ο τρόπος κτήσης των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την ανακαίνιση.

Το δεύτερο ακίνητο που δεσμεύθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στην Αττική και ανήκει σε έναν από τους υπόλοιπους πέντε που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.

Ανώτατες δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται σε παράλληλη τροχιά, από την Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και από την Οικονομική Εισαγγελία για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων, καθώς και άλλων εταιρειών που πιθανώς εμπλέκονται στην υπεξαίρεση εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαίδευση και κατάρτιση.

Και όπως τονίζουν με νόημα αρμόδιες πηγές, μετά τα έξι άτομα και τις έξι εταιρείες μπαίνουν στο μικροσκόπιο και άλλα πρόσωπα, για τα οποία επί του παρόντος, δεν έχει προκύψει κάτι επιλήψιμο, αλλά δεδομένου ότι μπορεί να σχετίζονται ή να έχουν συνεργαστεί με κάποια από τα υπόλοιπα, θα ελεγχθούν και αυτοί. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα από την Αρχή αναμένεται να διευρυνθεί και προς 3-4 πιο μικρές εταιρείες, που φέρονται να είχαν πιο περιφερειακό ρόλο, αλλά με κάποιο τρόπο να έχουν εμπλακεί σε αυτά τα 7 επιμορφωτικά προγράμματα, της προηγούμενης εξαετίας, που ελέγχονται.

Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας διέταξε ήδη κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τη σοβαρή υπόθεση υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια με φερόμενους ως αυτουργούς το γνωστό συνδικαλιστή και ακόμα πέντε άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς εκτός από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, αλλά και ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, σύντροφος της πρώην Γενικής Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Αννας Στρατινακη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, που αριθμεί περίπου 60 σελίδες ανατέθηκε σε Επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα και πολύ γρήγορα αναμένεται να «τρέξει» η έρευνα για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μετά τον κύκλο μαρτυρικών καταθέσεων και λήψης όλων των απαραίτητων οικονομικών και φορολογικών στοιχείων για την πρόοδο της έρευνας, αναμένεται να κληθούν ο Γιάννης Παναγόπουλος και οι υπόλοιποι πέντε να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις στον Οικονομικό Εισαγγελέα για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.