Υπουργείο Εξωτερικών για το Άγιο Φως: Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη μεταφορά του από τα Ιεροσόλυμα

«Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός» διαμηνύει το υπουργείο Εξωτερικών ενόψει Πάσχα και λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφορικά και με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς», πρόσθεσε. «Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός».

Επίσης η κ. Ζωχιού επεσήμανε πως αναβάλλεται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Τρίπολη της Λιβύης.

Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Απριλίου, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη.