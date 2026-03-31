Υπουργείο Εξωτερικών για το Άγιο Φως: Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη μεταφορά του από τα Ιεροσόλυμα

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς» δήλωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού
To Άγιο Φως στην Αθήνα
«Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός» διαμηνύει το υπουργείο Εξωτερικών ενόψει Πάσχα και λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφορικά και με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

«Οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δε γίνεται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς», πρόσθεσε. «Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα μεταφοράς του Αγίου Φωτός».

Επίσης η κ. Ζωχιού επεσήμανε πως αναβάλλεται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Τρίπολη της Λιβύης.

Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Απριλίου, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επτά περιοχές σε Red Code λόγω της κακοκαιρίας Erminio, ανάμεσά τους και η Αττική – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Στερεά Ελλάδα (και Αττική), Θεσσαλία περιλαμβανομένων των Σποράδων, Πελοπόννησος, νότιο Αιγαίο, Ημαθία, Πιερία, κεντρική Μακεδονία οι περιοχές όπου θα βρεθούν την Τετάρτη σε κόκκινο συναγερμό
Βροχή
