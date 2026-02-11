Ελλάδα

Υπουργείο Παιδείας για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη: Παραλάβαμε τα στοιχεία που ζητήσαμε από το ΑΠΘ

«Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του»
Επεισόδια στο ΑΠΘ
Επεισόδια στο ΑΠΘ

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διαβεβαίωση ότι έχει ήδη παραλάβει τα στοιχεία που είχε ζητήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια έξω από το πανεπιστήμιο στις 7 Φεβρουαρίου. 

Το υπουργείο με νεότερη ανακοίνωσή του σχετικά με τα επεισόδια σημειώνει: «Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου». 

«Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα.
Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του» σημειώνει.

Η ανακοίνωση σημειώνει πως: «Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική».

«Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ελλάδα
