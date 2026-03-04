Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Άμεση κινητοποίηση για την υποστήριξη Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή

Σε άμεσες και συντονισμένες ενέργειες προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεργαζόμενο με παρόχους κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη επικοινωνία Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου, εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύουν στη διασφάλιση ανεμπόδιστης επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών στις χώρες της Μέσης Ανατολής, των οικογενειών τους και των αρμόδιων αρχών, μέσω παροχής δωρεάν υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και προσωρινής άρσης περιορισμών στις συνδέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, διευκολύνεται η επικοινωνία από την Ελλάδα προς αυτές τις χώρες με δωρεάν διεθνείς κλήσεις και SMS.

Οι εταιρείες COSMOTE TELEKOM, Nova και Vodafone ενεργοποίησαν έκτακτα πακέτα δωρεάν υπηρεσιών για συνδρομητές σε χώρες όπως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κουβέιτ.

Η COSMOTE επεκτείνει την κάλυψη και σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ιορδανία, Ιράν, Ιράκ και Ομάν και η Vodafone επίσης σε Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προσφορές περιλαμβάνουν δωρεάν περιαγωγικά δεδομένα (roaming), δωρεάν λεπτά ομιλίας και SMS, καθώς και δωρεάν διεθνείς κλήσεις από την Ελλάδα προς τις συγκεκριμένες χώρες.

Τα μέτρα ισχύουν για συνδρομητές συμβολαίου και καρτοκινητής, ενώ έχει προσωρινά ανασταλεί κάθε διαδικασία φραγής συνδέσεων για όσους βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί συνεχής και αξιόπιστη επικοινωνία.

Ειδικότερα:

COSMOTE TELEKOM παρέχει δωρεάν πακέτο με 300 λεπτά ομιλίας, 300 SMS και 5 GB δεδομένων σε roaming.

Η Nova ενεργοποίησε από 28 Φεβρουαρίου, δωρεάν roaming pass για συνδρομητές σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κουβέιτ, επιτρέποντας κατανάλωση του εθνικού προγράμματος με ημερήσιο όριο 500 MB δεδομένων, 500 λεπτά ομιλίας (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) και 100 SMS. Σε περιπτώσεις μη διαθέσιμου υπολοίπου, παρέχεται επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω ειδικών υπηρεσιών roaming.

Η Vodafone για τους συνδρομητές συμβολαίου θα πιστώσει αναδρομικά τις χρεώσεις περιαγωγής (roaming) που πραγματοποιούνται στις παραπάνω χώρες. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής (prepaid), παρέχει 500 δωρεάν λεπτά ομιλίας και 5 GB δεδομένων για την ίδια περίοδο. Τα δωρεάν λεπτά καλύπτουν κλήσεις προς την Ελλάδα καθώς και κλήσεις εντός της χώρας όπου βρίσκεται ο συνδρομητής.

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) από τους παρόχους για τις παροχές που τους αφορούν, καθώς οι καλυπτόμενες χώρες, ο τρόπος ενεργοποίησης και ο όγκος των προσφερόμενων υπηρεσιών διαφοροποιούνται ανά εταιρεία.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή συντονισμό με τους παρόχους και τα συναρμόδια Υπουργεία, με προτεραιότητα τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών και τη διασφάλιση αξιόπιστων καναλιών επικοινωνίας σε περίοδο αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.