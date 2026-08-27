Φωτιά στην Καβάλα στην περιοχή Χρυσόκαστρο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27.08.2026) σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Καβάλα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.