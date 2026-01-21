Ζάκυνθος: Γεμάτο το όπλο που έβαλε μέσα στο σχολείο του ο 14χρονος – Δημοτικός υπάλληλος ο πατέρας του

Γεμάτο ήταν το πιστόλι που πήρε στο σχολείο του, στη Ζάκυνθο, ο 14χρονος, σπέρνοντας τον πανικό σε μαθητές και καθηγητές. Ο ανήλικος θέλοντας να δείξει το πόσο «σκληρός» είναι, το κρέμασε στη ζώνη του και ξεκίνησε να περπατά στους χώρους του προαυλίου, τραβώντας τα βλέμματα των τρομαγμένων συμμαθητών του.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε την Τρίτη (20.01.2026), όταν ο 14χρονος εμφανίστηκε στο σχολείο του σε περιοχή της Ζακύνθου, έχοντας κρεμασμένο στη ζώνη του, το πιστόλι μάρκας «CREVA ZASTAVA», 9mm. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο ανήλικος πήρε το όπλο από τον πατέρα του που το είχε κρύψει στο σπίτι τους. Ήταν μάλιστα και παράνομο καθώς έφερε αποξεσμένο σειριακό αριθμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το από που πήρε ή γιατί είχε στην κατοχή του παράνομο όπλο ο 39χρονος πατέρας ο οποίος είναι και δημοτικός υπάλληλος της Ζακύνθου.

Οι συμμαθητές του 14χρονου, με το που είδαν το πιστόλι, έτρεξαν στους καθηγητές του λέγοντας τα πάντα. Οι ίδιοι στη συνέχεια ειδοποίησαν τις αρχές οι οποίες προσήγαγαν τόσο τον ανήλικο όσο και τον πατέρα του.

Ο 39χρονος δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Ο γιος του, με εντολή της Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.