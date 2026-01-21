Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ζάκυνθος: Γεμάτο το όπλο που έβαλε μέσα στο σχολείο του ο 14χρονος – Δημοτικός υπάλληλος ο πατέρας του

Συνελήφθη τόσο ο ανήλικος όσο και ο πατέρας του - Ο 14χρονος είχε κρεμάσει το όπλο στη ζώνη του για να «πουλήσει φιγούρα»
Προαύλιο σχολείου
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi / ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γεμάτο ήταν το πιστόλι που πήρε στο σχολείο του, στη Ζάκυνθο, ο 14χρονος, σπέρνοντας τον πανικό σε μαθητές και καθηγητές. Ο ανήλικος θέλοντας να δείξει το πόσο «σκληρός» είναι, το κρέμασε στη ζώνη του και ξεκίνησε να περπατά στους χώρους του προαυλίου, τραβώντας τα βλέμματα των τρομαγμένων συμμαθητών του.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε την Τρίτη (20.01.2026), όταν ο 14χρονος εμφανίστηκε στο σχολείο του σε περιοχή της Ζακύνθου, έχοντας κρεμασμένο στη ζώνη του, το πιστόλι μάρκας «CREVA ZASTAVA», 9mm. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο ανήλικος πήρε το όπλο από τον πατέρα του που το είχε κρύψει στο σπίτι τους. Ήταν μάλιστα και παράνομο καθώς έφερε αποξεσμένο σειριακό αριθμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το από που πήρε ή γιατί είχε στην κατοχή του παράνομο όπλο ο 39χρονος πατέρας ο οποίος είναι και δημοτικός υπάλληλος της Ζακύνθου.

Οι συμμαθητές του 14χρονου, με το που είδαν το πιστόλι, έτρεξαν στους καθηγητές του λέγοντας τα πάντα. Οι ίδιοι στη συνέχεια ειδοποίησαν τις αρχές οι οποίες προσήγαγαν τόσο τον ανήλικο όσο και τον πατέρα του.

Ο 39χρονος δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη και αναμένεται να  οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Ο γιος του, με εντολή της Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
128
126
99
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κακοκαιρία 48 ωρών χτυπά με ισχυρές καταιγίδες και χιόνια τη χώρα: Σε Red Code 5 περιοχές – Στο επίκεντρο η Αττική το μεσημέρι
Σε τηλεργασία το δημόσιο, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σε αρκετές περιοχές - Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ και η πρόγνωση καιρού του Γιάννη Καλλιάνου – Συναγερμός για πλημμύρες και υπερχείλιση ποταμών
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
7
Newsit logo
Newsit logo