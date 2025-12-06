Ζάκυνθος: «Μου έφαγε το παιδί μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου αγοριού που δέχθηκε τη φονική επίθεση από σκύλο

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον αδιανόητο θάνατο του 2χρονου αγοριού στο χωρίο Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ. Οι γονείς συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού που δέχτηκε την επίθεση από τον σκύλο στη Ζάκυνθο στον Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας τα θανάσιμα αυτά τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» πρόσθεσε ο πατέρας του παιδιού.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Όπως έγινε γνωστό σύμφωνα με το imerazante.gr, η μητέρα Βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής που ζούν μόνιμα στον Αγ. Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, όπως προστάζει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή του εισαγγελέα, ενώ τους έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο.

Ο σκύλος βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία Ζακύνθου, η οποία θα αποφασίσει πόσο επικίνδυνος είναι πριν αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα παρθούν.