Ζάκυνθος: Να αποδοθούν ευθύνες, ζητά η οικογένεια του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Πέντε ημέρες έχουν περάσει από την ημέρα (την Κυριακή 22.02.2026) που το 5 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου, από τη Ζάκυνθο, με μηνιγγίτιδα, και ακόμη παραμένει στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να εκφράζουν την αισιοδοξία τους με επιφυλακτικότητα. Όπως λένε, το μωρό επέζησε από θαύμα και περιμένουν να συγκεντρώσουν όλες τις εξετάσεις για να βεβαιωθούν για την κατάσταση της υγείας του.

Σε εξέλιξη είναι η ΕΔΕ για την «άφαντη» παιδίατρο του νοσοκομείου της Ζακύνθου που δεν εμφανίστηκε παρά το γεγονός πως όσο περνούσαν οι ώρες, η κατάσταση υγείας του βρέφους επιδεινωνόταν. Η οικογένεια του μωρού δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, καταγγέλλοντας τόσο την συμπεριφορά της παιδιάτρου που άφησε πολύτιμο χρόνο να χαθεί, όσο και το νοσοκομείο του νησιού για σοβαρές ελλείψεις.

Η γιαγιά του παιδιού είχε δηλώσει ότι το βρέφος «πέθαινε στην αγκαλιά τους», ενώ ανέφερε πως η παιδίατρος που εφημέρευε φέρεται, να είχε δηλώσει αναρρωτική άδεια στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Λευτέρης Γιαννάτος, μιλώντας στο ΕΡΤnews τονίζοντας πως προτεραιότητά τους είναι η υγεία του βρέφους.

«Το βασικό είναι η υγεία του παιδιού. Το παιδάκι πάει πολύ καλά, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», ανέφερε επισημαίνοντας ότι η ιατρική παρακολούθηση συνεχίζεται.

«Υπάρχουν τρομερές αμέλειες, τόσο ποινικά όσο και αστικά αξιολογήσιμες. Η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη να το αφήσει να περάσει έτσι. Θα περιμένω τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και τον φάκελο της δικογραφίας για να τοποθετηθώ υπεύθυνα», συνέχισε.

Ο κ. Γιαννάτος αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής του νησιού, λέγοντας πως «από το 2018, μετά από ομαδικές παραιτήσεις, η κλινική λειτουργεί με δύο παιδίατρους. Μισή μέρα ο ένας, μισή ο άλλος, ή 15 μέρες ο ένας και 15 ο άλλος. Είναι δυνατόν; Σε ένα νησί που για να πας στο Ρίο πρέπει να πάρεις καράβι;», κατέληξε.