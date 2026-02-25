Ελλάδα

Κατεπείγουσα ΕΔΕ για την απούσα παιδίατρο στη Ζάκυνθο – Βρέφος με μηνιγγίτιδα μεταφέρθηκε στην Πάτρα

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πειθαρχικό έλεγχο για το περιστατικό, ενώ 5 μηνών παιδάκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Ρίο
Nοσοκομείο παίδων
Nοσοκομείο παίδων (Φωτογραφία αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τον δρόμο του πειθαρχικού ελέγχου παίρνει, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η υπόθεση που καταγγέλλεται στη Ζάκυνθο, με αφορμή τη διαχείριση σοβαρού περιστατικού βρέφους το οποίο διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Ρίο.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), αναφερόμενος σε καταγγελλόμενη μη προσέλευση παιδιάτρου στην εφημερία του Νοσοκομείου Ζακύνθου, παρά τις σχετικές οχλήσεις για το περιστατικό με το 5 μηνών βρέφος.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός έκανε λόγο για «θλιβερό περιστατικό» και τόνισε ότι έχει ζητήσει η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, προσθέτοντας ότι «καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ». Παράλληλα, ευχήθηκε περαστικά στο παιδί και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς για την «απαράδεκτη», όπως τη χαρακτήρισε, συμπεριφορά που καταγγέλλεται.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το 5 μηνών βρέφος παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026 και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης νοσηλείας σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων. 

«Βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ο Ανδρέας Ηλιάδης μας είπε ότι δεν ξέρουμε πώς ζει το παιδί. Και όταν βλέπουμε το παιδί με πυρετό και εξάνθημα, τρέχουμε», δήλωσε η μητέρα του παιδιού, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης (25.02.2026) στο Live News. Όπως καταγγέλλει τίποτα από αυτά δεν έκανε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που βρισκόταν σε επιφυλακή στο σπίτι της. Όπως τόνισε, εκτός του ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού, αιτήθηκε και έλαβε το ίδιο βράδυ αναρρωτική άδεια δηλώνοντας ξαφνική αδιαθεσία.

Το 5 μηνών βρέφος νοσηλεύεται στο Ρίο σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Το συγκινητικό μήνυμα των γονέων 

Συγκίνηση προκάλεσε η δημόσια ανάρτηση των γονέων, οι οποίοι, μέσα στην αγωνία τους, ευχαρίστησαν όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και στη διακομιδή του βρέφους. «Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εκείνους που τίμησαν το λειτούργημά τους», ανέφεραν, μεταξύ άλλων.

Η οικογένεια ευχαρίστησε ονομαστικά υγειονομικούς του νοσοκομείου, καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που, όπως αναφέρουν, έσπευσαν να βοηθήσουν ή συνέδραμαν εξ αποστάσεως με οδηγίες. Στην ανάρτησή τους, οι γονείς αποδίδουν καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση όσων ανταποκρίθηκαν άμεσα, ζητώντας παράλληλα από τους πολίτες να σταθούν δίπλα τους με προσευχή για την πορεία του παιδιού.

