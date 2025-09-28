Ζάκυνθος: Προβλήματα στις πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας – Στα 114mm το ύψος βροχής

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, φαίνεται να μην έχει την ένταση που αναμενόταν, όμως έχει προκαλέσει προβλήματα στη Ζάκυνθο, που έπεσε και η περισσότερη βροχή.

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από εκείνο της Κεφαλονιάς αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, με τις πτήσεις να μην πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή 28.09.2025.

Λόγω της χαμηλής ορατότητας έχουν ακυρωθεί οι περισσότερες από τις σημερινές πτήσεις που εκτελούνται και μετά τις 12.00 δεν έχει φύγει καμία πτήση με κάποιες να ακυρώνονται και άλλες να αλλάζουν ώρα. Πολλές από τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρωί αλλάζαν ώρα για να εκτελεστούν ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν εν τέλει να γίνουν, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε πολλούς επισκέπτες που ήθελαν να φύγουν ή να έρθουν στο νησί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, ενώ τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά.

Στα 114 mm το ύψος βροχής στη Ζάκυνθο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28.09.2025, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με το Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, δίνοντας έμφαση σε σημεία όπου συνήθως παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές που ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων.