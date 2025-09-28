Ελλάδα

Κεφαλονιά: Απίστευτη η κατάσταση λόγω κακοκαιρίας στο αεροδρόμιο – Εκατοντάδες επιβάτες «εγκλωβισμένοι»

Τουλάχιστον 4 πτήσεις δεν προσγειώθηκαν και δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις
Προβλήματα έφερε η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά, με την ένταση των φαινομένων να μην είναι τόσο έντονα όσο είχε προβλεφθεί, όμως δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, είναι απερίγραπτη, με τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις να μην προσγειώνονται και τις αναχωρήσεις να έχουν «παγώσει».

Αποτέλεσμα αυτού είναι δεκάδες επιβάτες να έχουν «εγκλωβιστεί» στον χώρο του αεροδρομίου.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων, παρά το ότι τα φαινόμενα δεν είναι ακραία όπως αναμενόταν.

