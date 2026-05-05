Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε με το μηχανάκι σε τρύπα οπτικής ίνας και τραυματίστηκε σοβαρά – Δείτε βίντεο

Η γυναίκα χτύπησε σοβαρά στο πόδι της από την πτώση
Η στιγμή που η γυναίκα πέφτει / imerazante.gr

Ένα σοβαρό ατύχημα έγινε στη Ζάκυνθο, όταν μία γυναίκα έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και έπεσε στον δρόμο. Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 28 Απριλίου και καταγράφηκε σε βίντεο που ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση προκλήθηκε όταν η ρόδα της μηχανής της εγκλωβίστηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας στο Αργάσι, ένα από τα πολλά επικίνδυνα σημεία που έχουν δημιουργηθεί λόγω των συνεχιζόμενων έργων στη Ζάκυνθο.

Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Όπως φαίνεται στο βίντεο, άμεσα έσπευσαν στο σημείο πολίτες για να βοηθήσουν την άτυχη εργαζόμενη.

Το Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής έχει ήδη απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση παύση ή επιτάχυνση των εργασιών, επισημαίνοντας ότι η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και τα προβλήματα στην καθημερινότητα είναι σημαντικά, αναφέρει το imerazante.gr.

Την ίδια στιγμή, στο Αργάσι βρίσκονται σε εξέλιξη και έργα από τη ΔΕΥΑ Ζακύνθου, για τα οποία υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα. Ωστόσο, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι παρεμβάσεις για την εγκατάσταση οπτικών ινών, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ασφάλεια και την εικόνα της περιοχής.

