Ζάκυνθος: «Τον έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου», λέει ο πατέρας του 2χρονου που σκοτώθηκε από πίτμπουλ – Η οικογένεια φρόντιζε αδέσποτα ζώα

«Το παιδί το έχασα για 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 2χρονου παιδιού το οποίο ξεψύχησε αφού δέχθηκε άγρια επίθεση με δαγκώματα σε όλο του το κορμί από πίτμπουλ στην Ζάκυνθο.

Αβάστακτος είναι ο πόνος για την οικογένεια του 2χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο από το πίτμπουλ της οικογένειας, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν πως το καλό που έκαναν σώζοντας τον σκύλο, θα ήταν η αιτία να χάσουν το παιδί τους.

«Από χθες είναι πολύ δύσκολες ώρες για εμάς, έχουμε τον πόνο μας. Σήμερα είπαμε στα άλλα δύο μας παιδιά για τον αδερφό τους, ότι έφυγε από την ζωή. Η αδερφούλα του είδε το σκυλί να έχει αρπάξει το βρέφος και μας φώναζε» αναφέρει ο πατέρας του άτυχου βρέφους.

Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Αγίου Λέοντα στην Ζάκυνθο βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας του 2χρονου παιδιού. Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απομονωμένη αυτή περιοχή για να εγκαταλείπουν τα «άχρηστα», για τους ίδιους, σκυλιά τους. Αυτή η απαράδεκτη τακτική ήταν που στοίχισε τελικά τη ζωή του 2χρονου, καθώς η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό και επέλεξε να φροντίσει το ζώο μέχρι να υιοθετηθεί από άλλη οικογένεια.

«Γι’ αυτά τα πράγμα έφταιγαν οι κυνηγοί που έρχονται γύρω από το σπίτι και αφήνουν τα σκυλιά, αλλά και η φιλοζωική που δεν τα μαζεύει. Εγώ μάζεψα το σκυλί που ήταν ετοιμοθάνατο για να το σώσω και αυτό μου κατασπάραξε το παιδί», λέει στο newsit.gr o μπαμπάς του παιδιού.

Πόνος, θλίψη και ένα μεγάλο γιατί είναι οι 3 λέξεις που περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην μικρή κοινότητα του Αγίου Λέοντα. «Το παιδί και το σκυλί δεν ήταν μέσα στο σπίτι που λένε κάποιοι. Το παιδί το έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου, όχι παραπάνω, τώρα έχω τον πόνο μου», ξεσπάει.

Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού

Μια νύχτα που έμοιαζε με ένα ζωντανό εφιάλτη, πέρασε ολόκληρη η οικογένεια του μόλις 2 χρόνων αγοριού. Ο θείος του περιγράφει στo newsit.gr το πως έμαθε για το περιστατικό και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας.

«Δεν ήμουν εκεί, μου είπανε ότι το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί και μετά πήγαν στο νοσοκομείο. Εγώ κράτησα τα αδέλφια του μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι δύο παιδιά κοντά 10 και 11 χρόνων, καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν ξέρω τώρα πως θα το διαχειριστούν γιατί ένιωσαν την αναστάτωση. Ο πατέρας του παιδιού είναι σε πολύ κακή κατάσταση και το πρωί που μίλησα μαζί του ήταν σοκαρισμένος. Η αδελφή μου ήρθε και πήρε τα παιδιά για να τους πουν τι ακριβώς είχε γίνει, δεν μπορούσες να της πάρεις λέξη. Είμαστε όλοι πολύ σοκαρισμένοι και στεναχωρημένοι» λέει βαθιά συγκινημένος ο θείος του 2χρονου.

Νοσηλευτές και γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, καθώς ο σκύλος είχε προκαλέσει εκτεταμένα τραύματα και, όπως λένε χαρακτηριστικά, είχε κατασπαράξει το παιδάκι. «Δεν έχουμε αντικρύσει ξανά τέτοια εικόνα» αναφέρει o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η οικογένεια φρόντιζε τα ζώα

Η συγκεκριμένη οικογένεια όπως λένε κάτοικοι της περιοχής ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι και αγαπούσαν πολύ τα ζώα και σκυλιά. Συγκεκριμένα κάτοικος του χωριού αναφέρει ότι η μητέρα του παιδιού μάζευε πολλά ζώα στο σπίτι και τα βοηθούσε, μάλιστα πολλές φορές τα έσωζε και τα έστελνε στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι τους υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά, με τον αριθμό να ξεπερνάει τα 20.