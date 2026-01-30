Ζεφύρι: Έλιωναν κλεμμένα κοσμήματα σε παράνομο χυτήριο και πουλούσαν τα μέταλλα – 6 συλλήψεις, φωτογραφίες

Παράνομο χυτήριο μετάλλων εντοπίστηκε στο Ζεφύρι σε έρευνα που έκανε η αστυνομία. Στις παράνομες εγκαταστάσεις της η σπείρα έλιωνε κλεμμένα κοσμήματα και πουλούσε τα μέταλλα.

Στις έρευνες που έκανε η αστυνομία στο Ζεφύρι συνελήφθησαν έξι άτομα ως μέλη της σπείρας, ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε σπίτια και καταστήματα πλήθος από κλεμμένα μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (30.01.2026), σε έρευνες που έγιναν στις 27 Ιανουαρίου 5 στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων, του Ζεφυρίου, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων και πλήθος κλεμμένων μεταλλικών αντικειμένων, ενώ συνελήφθησαν έξι άτομα.

Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 34, 36 και 43 ετών, 40χρονο Έλληνα και δύο Ελληνίδες, ηλικίας 25 και 34 ετών.

Σε βάρος των έξι σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, για παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι έξι συλληφθέντες έπαιρναν μεταλλικά αντικείμενα, προερχόμενα από κλοπές και απάτες.

Στη συνέχεια τα έλιωναν σε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων στο Ζεφύρι και τα μεταπωλούσαν σε καταστήματα – βιτρίνες που διατηρούσαν.

Μετά από έρευνες σε σπίτια και καταστήματα στο Ζεφύρι, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ηλεκτρικός φούρνος τήξης μετάλλων,

– 18 κινητά τηλέφωνα και 98 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

– πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

– μεταλλικά οικιακά σκεύη,

– μεγεθυντικός φακός,

– 42 φυσίγγια,

– 2 καταγραφικά μηχανήματα,

– 13 ατμιστές χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και

– 4.500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.