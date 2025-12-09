Ζωγράφου: Νταής οδηγός ΙΧ έστειλε στο νοσοκομείο 38χρονο οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με τραύματα στο πρόσωπο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας οδηγός λεωφορείου στις 11:00 το πρωί της Τρίτης (9.12.25) όταν ξέσπασε καβγάς στου Ζωγράφου με έναν οδηγό αυτοκινήτου με αποτέλεσμα ο πρώτος να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 38χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου της γραμμής 230 με δρομολόγιο Ακρόπολη – Ζωγράφου, άρχισε να τσακώνεται με έναν οδηγό αυτοκινήτου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι γεωργιανής καταγωγής.

Άγνωστο πως, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια.

Ο οδηγός του λεωφορείου κατέληξε στο νοσοκομείο καθώς είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και έχει σπασμένα δόντια.