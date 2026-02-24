Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παράνομη» η εντολή για εκταφή του Ντένις Ρούτσι, νέες αιχμές για τη διερεύνηση των Τεμπών

Νέα αιχμηρή παρέμβαση για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας «παράνομη» την εντολή της Εισαγγελέως Λάρισας για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας Ρούτσι, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (24.02.2026) στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η δίκη για την καταστροφή του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε στα Τέμπη με την επιβατική. Στις δηλώσεις της, έκανε λόγο για ενέργειες που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, λέγοντας ότι «έχουν βαλθεί να μπαζώσουν την υπόθεση».

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η εντολή για εκταφή δόθηκε χωρίς να πληρούνται βασικές προϋποθέσεις, καθώς –όπως ανέφερε– δεν έχουν οριστεί οι αναγκαίοι πραγματογνώμονες, επιστήμονες και ειδήμονες, ώστε να διενεργηθούν οι απαιτούμενες εξετάσεις. Η ίδια συνέδεσε τον συγκεκριμένο χειρισμό με κίνδυνο απώλειας κρίσιμων στοιχείων και προανήγγειλε την άσκηση όλων των προβλεπόμενων ένδικων μέσων.

«Θα ασκήσουμε όλα τα μέσα που προβλέπονται, γνωστοποιώντας σε όλους τους αρμόδιους ότι η καταστροφή στοιχείων, γιατί αυτό είναι η εκταφή χωρίς τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων, χωρίς τον ορισμό των οφειλόμενων πραγματογνωμόνων και ειδημόνων. Η καταστροφή στοιχείων αποτελεί αξιόποινη πράξη για την οποία προβλέπονται βαρύτατες τιμωρίες. Δεν είναι και δεν αναλογεί στους γονείς να δίνουν αυτόν τον αγώνα. Δεν αξίζει στον Πάνο Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας επί 23 ημέρες για να διαταχθούν τα νόμιμα αυτή η κοροϊδία, αυτή η μεταχείριση» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνέχισε λέγοντας:

«Μόνο ένα σύστημα βαθιά βουτηγμένο στη βρωμιά και στο έγκλημα θα έκανε και κάνει τόσο μεγάλο κόπο, τόσες πολλές ενέργειες για τη συγκάλυψη. Εμείς θα επιμείνουμε στην αποκάλυψη και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και να είστε βέβαιοι θα είμαστε όλοι εδώ για εκείνη τη μέρα».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για πρακτικές που «δεν μπορεί να είναι ανεκτές σε ένα κράτος δικαίου», επιμένοντας ότι η εκταφή χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό πλαίσιο συνιστά, κατά την άποψή της, καταστροφή αποδεικτικού υλικού.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος Ρούτσι, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις όταν διέκοψε την απεργία πείνας πως θα γίνουν οι αναγκαίες εξετάσεις. Ζήτησε, δε, να δοθούν απαντήσεις για την καθυστέρηση μηνών και για την επίσπευση των εκταφών υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας ότι οι οικογένειες δεν θα επιτρέψουν παρεμβάσεις χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες. «Μου υποσχέθηκαν όταν σταμάτησα την απεργία πείνας ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις και τώρα λένε ότι δεν γίνεται. Η ίδια κυβέρνηση ήταν και τότε, να μου πουν το γιατί δεν γίνεται σήμερα. Να μου πουν για ποιο λόγο πρέπει τώρα να κάνουν άμεσα τις εκταφές ενώ παρακαλάμε 4-5 μήνες. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να πειράξουν τα παιδιά μας. Εύχομαι οι δικαστές κάποια μέρα να αναλογιστούν ότι είμαστε γονείς και πονάμε και να έχουν λίγη ανθρωπιά μέσα τους όταν κάνουν τη δουλειά τους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας συνεχίζεται η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της 21χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη μαζί με ακόμη 56 ανθρώπους.