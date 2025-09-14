«Ζωντάνεψε» η Αθήνα με την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων – Χιλιάδες επιβάτες μετακινήθηκαν στην πρεμιέρα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025) η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων. Πλήθος κόσμου αποφάσισε να αφήσει σπίτι τα αυτοκίνητα και να απολαύσει την νυχτερινή έξοδο, επιστρέφοντας με ασφάλεια για ύπνο με ΜΜΜ.

Κατά την πρώτη ημέρα του συγκεκριμένου μέτρου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς γέμισαν από κόσμο. Τόσο η απόφαση για την 24ωρη λειτουργία των τραμ, λεωφορείων και μετρό, όσο και ο νέος και αυστηροποιημένος ΚΟΚ, γεμάτος με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες, έκαναν -κυρίως- τους νέους να βγουν για διασκέδαση χωρίς να πιάσουν τιμόνι. Σκοπός του υπουργείου Μεταφορών να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι με την εφαρμογή του θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνούν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε στο ίδιο μέσο πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

Μάλιστα όπως είπε «οι νέοι κυρίως αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να μεταφέρεται ο κόσμος και με ασφάλεια και οικονομικά στο σπίτι του και να μειωθούν όσο γίνεται τα τροχαία ατυχήματα το βράδυ του Σαββάτου».

Όπως είπε ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με το μέτρο και είναι κάτι που θέλει να συνεχιστεί και δεσμεύτηκε ότι ως ΣΤΑΣΥ δεσμεύονται να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Ο κ. Κοτταράς τόνισε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας».

Όπως είπε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άτομα στη νυχτερινή λειτουργία.