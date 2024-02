Τραγική είναι η κατάσταση στη Χιλή όπου 123 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές φωτιές.

Η Χιλή τηρεί σήμερα τη δεύτερη και τελευταία ημέρα εθνικού πένθους, την ώρα που αγνοείται επίσης η τύχη εκατοντάδων ανθρώπων από τις φωτιές ενώ χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι σε τουριστικές περιφέρειες στην κεντρική και τη νότια χώρα.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν χθες, Δευτέρα, να δίνουν μάχη με τις φλόγες οι οποίες έχουν σαρώσει ολόκληρες συνοικίες, ενώ ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «τραγωδία πολύ μεγάλου μεγέθους».

Καθώς αυτοί των οποίων η τύχη αγνοείται εξακολουθούν να είναι εκατοντάδες, σύμφωνα με τις αρχές, οι φόβοι ότι ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί είναι μεγάλος, καθώς περισσότερα πτώματα ανακαλύπτονται σε πλαγιές λόφων και μέσα σε κατοικίες που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά.

Οι πυρκαγιές είχαν φθάσει στις παρυφές των παραλιακών τουριστικών πόλεων Βίνια ντελ Μαρ και Βαλπαραΐσο, δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο, στις οποίες ζουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι.

Εικόνες από drone, που κινηματογραφήθηκαν από το Ρόιτερς στην περιοχή της Βίνια ντελ Μαρ, δείχνουν ολόκληρες γειτονιές να έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός, με κατοίκους να ψάχνουν στα καρβουνιασμένα σπίτια τους, οι σκεπές των οποίων έχουν καταρρεύσει. Καμένα αυτοκίνητα υπάρχουν διάσπαρτα στους δρόμους.

«Ο άνεμος ήταν τρομερός, τα πάντα καίγονταν. Δεν υπήρχε ανάπαυλα. Οι άνθρωποι διασκορπίστηκαν παντού», λέει ο Πέδρο Κεσάντα, οικοδόμος στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο, καθώς στέκεται ανάμεσα στα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού του.

RAGING ON: Haunting video captures a plume of smoke engulfing the sky and casting an ominous shadow over 6,755 the sun amidst the devastating forest fires in Chile, which have claimed the lives of at least 112 people. pic.twitter.com/CKPdt5BbXi