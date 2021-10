Τίτλοι τέλους για τον εθνικό αερομεταφορέα της Ιταλίας, Alitalia. Τα χρέη, το αναποτελεσματικό μάνατζμεντ και η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έκρινε αναγκαία την αντικατάστασή της.

Η Αlitalia πρόκειται για ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της Ιταλίας. Ήταν ο επίσημος αερομεταφορέας των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης το 1960 και ταυτίσθηκε με την κομψότητα των αεροσυνοδών, τα ζεστά μακαρόνια, τις σταρ που έρχονταν στην Τσινετσιτά για να γυρίσουν εκατοντάδες έργα, αλλά και όλα τα ταξίδια του Πάπα.

Μετά όμως από 74 ολόκληρα χρόνια και αναρίθμητες αεροπορικές συνδέσεις, το βράδυ της Πέμπτης η Alitalia πραγματοποίησε την τελευταία της πτήση. Το Airbus 320 με 180 επιβάτες και κυβερνήτη τον Αντρέα Τζόια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο και η σκυτάλη πλέον παραδίδεται στην Ιta (Italia Trasporto Aereo).

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τα αεροσκάφη θα μπορέσουν πιθανόν να διατηρήσουν το σήμα του αερομεταφορέα που «συνταξιοδοτείται».

Η Ιta (Italia Trasporto Aereo) θα ελέγχεται από το ιταλικό Δημόσιο, αλλά θα έχει διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές της Alitalia. Οι εργαζόμενοι θα δουν μειώσεις έως και 50% στους μισθούς τους, ενώ μέρος του προσωπικού της Alitalia δεν πρόκειται να επαναπροσληφθεί (περίπου 7.000 εργαζόμενοι).

Μάλιστα, τις περασμένες ημέρες οι εργαζόμενοι της Alitalia προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, μπλοκάροντας τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την ιταλική πρωτεύουσα με το αεροδρόμιο «Φιουμιτσίνο – Λεονάρντο ντα Βίντσι».

Later today Alitalia will cease operations after 74 years in business.



Tomorrow 'Italia Trasporto Aereo' will replace Alitalia as Italy's new national airline.



You can still track the final Alitalia flights with filter code 'AZA'.