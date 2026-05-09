Ντόναλντ Τραμπ: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τον αριθμό των στρατιωτών των ΗΠΑ που βρίσκονται σε ιταλικές βάσεις
«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοηθούσα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση που εξέφρασε η Ιταλία να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις».

