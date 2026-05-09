Συναγερμός στην Ιταλία για τον χανταϊό: Τέσσερα άτομα σε επιτήρηση, σε καραντίνα γυναίκα στη Φλωρεντία

Ο χανταϊός αρχίζει να προβληματίζει όλο και πιο έντονα τις υγειονομικές αρχές ενώ στην Ιταλία, τέθηκαν 4 άτομα σε επιτήρηση και μια γυναίκα σε καραντίνα.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Υγείας στην Ιταλία ενεργοποίησε διαδικασίες επιτήρησης για τέσσερις επιβάτες πτήσης της KLM, οι οποίοι φέρεται να ήρθαν σε επαφή με γυναίκα που νοσηλεύτηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και κατέληξε από χανταϊό.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, τα στοιχεία επικοινωνίας των τεσσάρων επιβατών συλλέχθηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της Καλαβρίας, της Καμπανίας, της Τοσκάνης και του Βένετο, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων αυξημένης ετοιμότητας.

Μετά την ενημέρωση του υπουργείου, η σύμβουλος Υγείας της Περιφέρειας Τοσκάνης, Μόνια Μίνι, ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα που κατοικεί στη Φλωρεντία τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα.

Όπως δήλωσε, οι υγειονομικές υπηρεσίες ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και προχώρησαν στην απομόνωση της γυναίκας έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες κλινικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν έχει μολυνθεί από τον ιό.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Τοσκάνης διευκρίνισε ότι η επαφή της γυναίκας με το θύμα στη Νότια Αφρική σημειώθηκε κατά τη διαδικασία επιβίβασης και δεν θεωρείται ούτε στενή ούτε παρατεταμένη.

Παρά ταύτα, οι αρχές αποφάσισαν την κλινική παρακολούθησή της καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου επώασης, καθώς και την ιχνηλάτηση των επαφών της από τη στιγμή της πιθανής έκθεσης έως σήμερα.

Ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης, Ευγένιο Τζιάνι, υπογράμμισε ότι οι υγειονομικές δομές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, επισημαίνοντας πως, αν και τα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο κίνδυνο μετάδοσης, καμία

πληροφορία δεν αντιμετωπίζεται με εφησυχασμό.

Χαμηλός ο κίνδυνος σύμφωνα με ΠΟΥ και ECDC

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου και υγειονομικού συντονισμού, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρωτόκολλα.

Βάσει των έως τώρα εκτιμήσεων του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και του Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός σε παγκόσμιο επίπεδο και πολύ χαμηλός στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η εταιρεία Oceanwide Expeditions ενημέρωσε τους επιβάτες του πλοίου MV Hondius, όπου από τις 6 Μαΐου βρίσκεται Ιταλός επιδημιολόγος του ECDC, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις υγειονομικής διαχείρισης και έκτακτης ανάγκης.