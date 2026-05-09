Χανταΐός: Δεν θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο σε λιμάνι της Τενερίφης, θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά για λόγους ασφαλείας

Σε λιγότερο από 12 ώρες το κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν τα 6 πλέον επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταΐου, θα φτάσει στην Τενερίφη όπου και οι επιβάτες του θα αποβιβαστούν και είτε θα τεθούν σε καραντίνα είτε θα μεταβούν στις χώρες καταγωγής τους.

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο (9/5) οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία και Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αντίστοιχα, ενημέρωσαν ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όταν φτάσει στην Τενερίφη αύριο το πρωί, μεταξύ 04:00 και 06:00 τα ξημερώματα, δεν θα δέσει σε κάποιο λιμάνι, αλλά, για λόγους ασφαλείας, θα ρίξει άγκυρα στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπουργοί επανέλαβαν ότι οι επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη στο σκάφος όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα χανταΐου, διενεργούν ενδελεχή αξιολόγηση για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν θα είναι ασυμπτωματικοί.

Οι δεκατέσσερις Ισπανοί επιβαίνοντες του πλοίου MV Hondius,13 επιβάτες και ένα μέλος πληρώματος, θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν από το πλοίο, όταν φτάσει νωρίς αύριο το πρωί.

Οι υπόλοιποι από τους επιβαίνοντες θα αποχωρήσουν σταδιακά και με τάξη, εκτός από 30 μέλη πληρώματος που θα παραμείνουν στο πλοίο, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία, ώστε το πλοίο να μπορέσει να συνεχίσει μετά το ταξίδι του προς την Ολλανδία, όπου θα απολυμανθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλάβουν τους υπηκόους τους, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγη από το ξέσπασμα του χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη, ο Ισπανός υπουργός των Εσωτερικών.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από την έξαρση του χανταϊού θα μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία για να απομονωθούν μετά από τον επαναπατρισμό τους, μετέδωσε ακόμα το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας, τόνισαν οι Ισπανοί υπουργοί, που συμπλήρωσαν ότι από τη στιγμή που το κρουαζιερόπλοιο εισέλθει στη θαλάσσια ζώνη των Καναρίων Νήσων θα απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από το Hondius.

«Δεν θα υπάρξει κανένας απολύτως κίνδυνος. Όλες οι περιοχές από τις οποίες θα διέρχονται θα είναι απομονωμένες. Δεν θα υπάρχει καμία επαφή με πολίτες», διαβεβαίωσε ο Μαρλάσκα.

Οι 14 Ισπανοί θα μεταφερθούν με αεροσκάφος της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Μαδρίτη, όπου θα εισαχθούν στο νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια, ενώ για άλλους Ευρωπαίους επιβαίνοντες ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί πτήσεις επαναπατρισμού προς Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία.