Βρετανία: Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας κι ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση με γνωστό ζευγάρι, που κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 57χρονος και ο 32χρονος σύζυγός του, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση (sex trafficking).

Μάλιστα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο το gay ζευγάρι «στοχοποιούσε» νεαρούς άνδρες όχι απαραίτητα ομοφυλόφιλους τους προσέγγιζε και στη συνέχεια ικανοποιούσε επάνω τους τις άρρωστες ορέξεις του.

Το ζευγάρι από τη Βρετανία συνελήφθη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του στο Ντάνμπερι, με αστυνομικούς και εγκληματολογικά συνεργεία να πραγματοποιούν έρευνες και σε άλλες περιοχές, όπως το Maldon και το Braintree, αναφέρει η Daily Mail.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου του Τσέλμσφορντ, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετωπίζουν πολλαπλές σοβαρές κατηγορίες.

Ο Barrie Drewitt-Barlow είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν μαζί με τον πρώην σύζυγό του απέκτησαν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας, αποτελώντας ένα από τα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια στη χώρα που το κατάφεραν.

Barrie Drewitt-Barlow (57), jeden z pierwszych „gejowskich ojców” w Wielkiej Brytanii i właściciel klubu piłkarskiego, oraz jego mąż Scott Hutchison (32) zostali oskarżeni o gwałt, napaść seksualną i handel ludźmi w celu seksualnego wyzysku



Τα τελευταία χρόνια είχε έντονη παρουσία στα βρετανικά media και στην τηλεόραση, ενώ είχε αγοράσει και την ποδοσφαιρική ομάδα Maldon and Tiptree FC. Μάλιστα, ετοιμαζόταν να συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ για την ομάδα, το οποίο τελικά ακυρώθηκε μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε αναφέρει πως αρκετοί ποδοσφαιριστές τον είχαν προσεγγίσει ιδιωτικά για θέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους, λέγοντας πως πολλοί φοβούνται ακόμη τις αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η αστυνομία του Essex συνεχίζει τις έρευνες και καλεί όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Ο Barrie Drewitt-Barlow είναι γνωστός επιχειρηματίας και τηλεοπτικό πρόσωπο στη Βρετανία και έχει αποκτήσει συνολικά επτά παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Μάλιστα, δύο από τα παιδιά τα απέκτησε με τον πρώην σύντροφο της κόρης του, κάτι που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Sky News, ο ίδιος αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε άνδρα, τέσσερις κατηγορίες για βιασμό άνδρα άνω των 16 ετών, αλλά και δύο κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ανθρώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης.

NEW: Britain’s first gay surrogate parent has been charged with r*pe and human trafficking for s*xual exploitation.



Barrie Drewitt-Barlow, 57, who is now married to his daughter’s ex-‘boyfriend,’ became the first gay parent to surrogate babies in 1999 in the UK, with his now-ex… pic.twitter.com/6oEaxof3pA — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2026

Ο σύζυγός του κατηγορείται επίσης για σεξουαλική επίθεση, για έναν βιασμό άνδρα ηλικίας άνω των 16 ετών και για δύο υποθέσεις που αφορούν διευκόλυνση μετακίνησης ατόμου με σκοπό την εκμετάλλευση.

Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν σήμερα Σάββατο 09.05.2026 στο δικαστήριο και αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε σπίτια και ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε πως οι έρευνες έγιναν από τη Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος και ότι προηγήθηκε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές πριν ασκηθούν οι διώξεις. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 5 Ιουνίου.