Bloomberg: Η επίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ «τσαλάκωσε» την εικόνα του Πούτιν

Η απροσδόκητη ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ της Ρωσίας έχει προκαλέσει αμηχανία στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς οι περίπου 1.000 Ουκρανοί στρατιώτες που εισέβαλαν στη ρωσική επικράτεια έπιασαν στα «πράσα» τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Είναι η πρώτη φορά μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο που στρατός άλλης χώρας εισβάλλει στη χώρα», τονίζει σε ανάλυσή του στο Bloomberg ο Anthony Halpin, επισημαίνοντας πως «ένας βλοσυρός Πούτιν κάλεσε χθες τους αρχηγούς του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας για εξηγήσεις. Εξοργισμένοι Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers κατηγόρησαν κορυφαίους αξιωματούχους για “συγκλονιστική” ανικανότητα».

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν εν μέσω αναφορών για μάχες κοντά σε ρωσικό σταθμό στην τελευταία εναπομείνασα διαδρομή του αγωγού προς την

There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces 🇺🇦 in the Kursk Region of Russia in the past two days



Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk pic.twitter.com/WcT7Coftab