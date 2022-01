Θλίψη στο Χόλιγουντ έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του διάσημου κωμικού Bob Saget. Ο 65χρονος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος ήταν ευρέως γνωστός ως ο Danny Tanner από την σειρά «Full House», βρέθηκε νεκρός την Κυριακή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Φλόριντα.

«Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Bob πέθανε» δήλωσε στο CNN η οικογένειά του Bob Saget. «Ήταν τα πάντα για εμάς και θέλουμε να ξέρετε πόσο πολύ αγαπούσε τους θαυμαστές του, πραγματοποιώντας live παραστάσεις και φέρνοντας πιο κοντά, μέσα από το γέλιο, διαφορετικούς ανθρώπους. Αν και ζητάμε να σεβαστείτε τις προσωπικές στιγμές μας αυτή τη στιγμή, σας προσκαλούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της αγάπης και του γέλιου που έφερε στον κόσμο».

Ο διάσημος κωμικός βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε στη Φλόριντα, μετά από μία παράστασή του στο Τζάκσονβιλ. Η αιτία του θανάτου του Bob Saget δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο δεν οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, καθώς δεν βρέθηκε καμία ουσία από τις έρευνες. Ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι για το συμβάν ειδοποιήθηκαν από το προσωπικό του Ritz-Carlton, καθώς ο Bob Saget δεν ανταποκρινόταν στις ειδοποιήσεις τους. Τα αίτια του θανάτου θα καθοριστούν από τον ιατροδικαστή, πρόσθεσε το γραφείο του Σερίφη.

Ο Bob Saget είχε υποδυθεί έναν χήρο πατέρα, τον Danny Tanner, στη σειρά «Full House», από το 1987 ως το 1995. Στην Ελλάδα η διάσημη αμερικανική σειρά είχε προβληθεί με τίτλο «Τρελή οικογένεια».

Ο ηθοποιός John Stamos, που συμπρωταγωνιστούσε στη σειρά «Τρελή οικογένεια» για 13 ολόκληρες σεζόν δήλωσε συντετριμμένος για τον χαμό του συναδέλφου του. «Δεν θα έχω κάποιον φίλο σαν εκείνον. Σ’αγαπώ πολύ Μπομπ» έγραψε.

