Οι Groove Armada ανακοίνωσαν λεπτομέρειες για το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Edge Of The Horizon». Το άλμπουμ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου μέσω BMG, θα είναι το πρώτο LP του ντουέτου από τα «Black Light» και το «White Light» του 2010.

Μιλώντας για την παραγωγή του «Edge Of The Horizon», ο Andy Cato του βρετανικού ντουέτου ηλεκτρονικής μουσική ανέφερε: «Τις ημέρες που είμαστε στο στούντιο, ο υπόλοιπος κόσμος αποκλείεται. Υπάρχει μια ένταση, κάποιος μπορεί να τη πει τρέλα, που ξεκινά όταν χανόμαστε εντελώς ανάμεσα στα όργανα, τα synths και τους δίσκους μέρα και νύχτα … Αλλά αυτό το κοινό, απερίγραπτο συναίσθημα που έρχεται όταν και οι δύο ξέρουμε ότι τα έχουμε καταφέρει κάνει τα πάντα να περνούν».

Οι Andy Cato και Tom Findlay έχουν ήδη δώσει μία πρόγευση του «Edge Of The Horizon» τον Απρίλιο με το single του lockdown «Get Out On The Dancefloor» και στις 19 Αυγούστου κυκλοφορήσαν το «Lover 4 Now» συνεργασία με τον Todd Edwards.

Το «Lover 4 Now» αποτελεί μία εντυπωσιακή επιστροφή, που περιλαμβάνει σπάνια φωνητικά από τον θρύλο της house και garage Todd Edwards.

Αναφερόμενοι στο «Lover 4 Now», οι Groove Armada είπαν: «Ίμπιζα. Δίπλα στην πισίνα, εκείνη την ώρα που η μέρα γίνεται νύχτα και τα πάντα φαίνονται δυνατά».

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ