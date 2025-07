Τραμπ και Ζελένσκι είχαν «σημαντική και παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με φόντο την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων

«Σημαντική και παραγωγική» χαρακτήρισε η ουκρανική προεδρία την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα (04.07.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συζήτησαν την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία και την προμήθεια συστημάτων αεροπορικής άμυνας, όπως μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios,

Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας και σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για μια «σημαντική συνομιλία μεταξύ προέδρων».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ουκρανία ευγνωμονεί τις ΗΠΑ για την υποστήριξη» και πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό των δολοφονιών και την αποκατάσταση δίκαιης, διαρκούς και αξιοπρεπούς ειρήνης, η οποία απαιτεί μια συμφωνία για να επιτευχθεί».

I had a very important and fruitful conversation with @POTUS. I congratulated President Trump and the entire American people on the US Independence Day.



We – in Ukraine – are grateful for all the support provided. It helps us protect lives, safeguard our freedom and… pic.twitter.com/kQ3Byipvd2