Στην Ινδονησία και το Μπαλί βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο των ομολόγων του στη G20. Ωστόσο, πέντε μήνες μετά την έναρξη πολέμου στην Ουκρανία το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τη Ρωσία με τον Λαβρόφ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Την ώρα που η ομόλογός του της Ινδονησίας, Ρέτνο Μαρσούντι, τον υποδέχτηκε στο Μπαλί μπροστά σε πλήθος επισήμων και δημοσιογράφων, κάποιος ακούγεται να φωνάζει “γιατί ξεκινήσατε τον πόλεμο;”.

Ο Λαβρόφ χαμογελά ελάχιστα στην κάμερα, ενώ εντύπωση προκαλεί το παγωμένο χαμόγελο της Μαρσούντι. Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

VIDEO: ‘Why did you start the war?’: question asked as Russia’s Lavrov attends G20 meeting pic.twitter.com/IXGjAMpP7M