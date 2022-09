Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους άνδρες του επιστρατεύονται στην Ρωσία, σίγουρα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την δυναμική εικόνα που επιχειρεί να δώσει προς την Δύση η Μόσχα. Ειδικά, μετά την ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει στην προσάρτηση των περιοχών Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, στήνοντας και φιέστα στην Κόκκινη Πλατεία την Παρασκευή (30.09.2022).

Στο μέτωπο του πολέμου, τα πράγματα όμως για τους άνδρες που επιστρατεύτηκαν στην Ρωσία είναι δύσκολα. Σε βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media, φαίνονται επίστρατοι από την πόλη Μπαρναούλ να κάθονται κάτω από μια τρύπια σκηνή τη στιγμή που χιονίζει.

«Είμαι σοκαρισμένος, αυτή είναι η ‘οροφή’ μας. Χιονίζει μέσα από αυτή» δείχνει να σχολιάζει ένας εκ των Ρώσων που επιστρατεύτηκαν.

Ουκρανικές πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι αρχηγός μιας διμοιρίας των Ρώσων είναι ένας 27χρονος, που μέχρι χθες εργαζόταν ως σεφ. «Φίλοι του λένε ότι είναι εκεί για τρεις μέρες και κάνει “εκπαίδευση”» σημειώνουν.

This is a tent where mobilized Russians from Barnaul live – snow is falling through the ceiling.



The man's friends say he's been there for three days doing "training". Their platoon leader is a 27-year-old guy who served 7 years ago and worked as a chef before being mobilized. pic.twitter.com/zrs9CN6bvG