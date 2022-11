«Είναι ημέρα μνήμης για τη Νύχτα των Κρυστάλλων! Περιποιηθείτε τον εαυτό σας με περισσότερο τρυφερό τυρί στο τραγανό κοτόπουλό σας. Τώρα στο KFCheese!». Αυτό ήταν το διαφημιστικό μήνυμα που έστειλαν τα KFC στους πελάτες της, την 9η Νοεμβρίου, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Στις 9 Νοεμβρίου του 1938 ένα πογκρόμ των Ναζί σε εβραϊκές επιχειρήσεις και χώρους λατρείας σε όλη τη Γερμανία άφησε πίσω του περισσότερους από 90 νεκρούς και έμεινε στην ιστορία ως η Νύχτα των Κρυστάλλων (Kristallnacht) και πλέον θεωρείται ως η αρχή του Ολοκαυτώματος. Το βράδυ λοιπόν της 9ης Νοεμβρίου η αλυσίδα fast food των KFC στην Γερμανία έστειλε μήνυμα στους πελάτες της με το οποίο τους προέτρεπε να τιμήσουν τη Kristallnacht… «με τυρί στο τραγανό τους κοτόπουλο».

Όπως ήταν αναμενόμενο το μήνυμα των KFC έφερε «βροχή» σχολίων στα social media, με την αλυσίδα fast food να επιχειρεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα αποδίδοντας το συμβάν σε «αυτοματοποιημένη ειδοποίηση». Λυπούμαστε πολύ, θα ελέγξουμε άμεσα τις εσωτερικές μας διαδικασίες ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. Παρακαλώ συγχωρήστε αυτό το λάθος», ανέφεραν τα KFC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απολογητικό μήνυμα της μεγάλης αλυσίδας fast food στάλθηκε μια ώρα μετά το διαφημιστικό για την Νύχτα των Κρυστάλλων. Μία ώρα όμως ήταν αρκετή για να πάρει το θέμα διαστάσεις και να προκληθούν σφοδρές αντιδράσεις.

⁦⁦@kfc⁩ notification in Germany on #Kristallnacht – “Commemoration of Kristallnacht Treat yourself to more tender cheese with the crispy chicken. Now at KFCheese!”



Are you fucking kidding??#EndJewHatred pic.twitter.com/pCURjr8o3f — Gerard Filitti (@GerardFilitti) November 9, 2022

SORRY, WE MADE A MISTAKE said @KFC/Deutschland after the company sent out an alert advising customers to "Treat yourself to crispy chicken with extra cheese for Kristallnacht Memorial Day," today, November 9, the anniversary of the massive pogrom. pic.twitter.com/zvRlfSuIfY — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) November 9, 2022

Wow, just wow! I am utterly speechless and repulsed! @kfc Germany puts out promotional campaign inviting customers to treat themselves on #Kristallnacht … with some “crispy chicken with tender cheese.”



You can’t make this up! pic.twitter.com/dvKTUvo3wv — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 9, 2022

Ο διευθυντής δημοσίων υποθέσεων στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων Ντάνιελ Σούγκαρμαν έκανε λόγο για «απολύτως αποτρόπαιο» έγκλημα. «Πόσο λάθος μπορείς να κάνεις με τη Νύχτα των Κρυστάλλων KFC Γερμανίας. Ντροπή σου», έγραψε από την πλευρά της στο Twitter η αναπληρώτρια διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Εβραϊκή ΜΚΟ Anti-Defamation League Ντάλια Γκρίνφελν.

Σημειώνεται ότι η στη Γερμανία η ημέρα μνήμης της Kristallnacht (Νύχτα των Κρυστάλλων) λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη με πολυάριθμες εκδηλώσεις μνήμης και συζητήσεις σε όλη τη χώρα, για τη δολοφονία περισσότερων από έξι εκατομμύρια Εβραίων από τους Γερμανούς ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

