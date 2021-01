Mάντισσα της αποκάλυψε πώς θα γνωρίσει τον σύντροφό της – «Είχε δίκιο»

Μια πρωτότυπη ιστορία γνωριμίας ενός ζευγαριού φιλοξενεί ο Guardian, καθώς όπως υποστηρίζει η Naomi από την Ουαλία μια… μάντισσα της είχε αποκαλύψει ότι θα γνωρίσει τον σύντροφό της. Η 41χρονη δασκάλα γνώρισε τον 49χρονο σύζυγό της – επίσης δάσκαλο – σε ένα μάθημα salsa το 2005.

Όπως λέει η Naomi στον Guardian, τότε αντιμετώπιζε μια ερωτική απογοήτευση καθώς πρόσφατα είχε χωρίσει από τον φίλο της. Πρόσφατα είχε μετακομίσει και σε ένα νέο διαμέρισμα στο Swansea, όπου έμενε μόνη και εκεί απέκτησε μια φίλη, τη Saffron. «Τον Ιανουάριο η Saffron είχε ένα κακό τυφλό ραντεβού σε ένα μάθημα salsa. Παρόλο που δεν υπήρχε σπίθα, λάτρεψε τον χορό και με ικέτεψε να πάω μαζί της. Δεν μου άρεσε αλλά με έπεισε», λέει η Naomi.

Όταν οι δύο γυναίκες έφτασαν στο μάθημα χορού το ραντεβού της φίλης της από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκεί και μαζί του είχε φέρει και έναν φίλο. «Δεν είχα καιρό που είχα χωρίσει και πήγα με τον φίλο μου Τζούλιαν απλώς για να κάνω κάτι μια Τετάρτη βράδυ», λέει ο Huw, ο σύντροφος της Naomi.

Κι ενώ η Saffron είπε στη Naomi ότι ο φίλος του ραντεβού της ήταν εμφανίσιμος, η Ναόμι επέμεινε πως ο Huw δεν ήταν ο τύπος της. Μετά το μάθημα όμως Naomi και ο Huw έπιασαν την κουβέντα και συνειδητοποίησαν ότι είχαν πολλά κοινά. Όταν ο Huw πήγε στην τουαλέτα, η Naomi γύρισε στη φίλη της και της είπε πως θα τον παντρευτεί.

How we met: ‘A fortune teller told me how I would meet my partner. She was right’ https://t.co/AD1mTC1jgo