Michael Mosley: BBC, Daily Mail και Jamie Oliver τον αποχαιρετούν – «Έλαμπε η ακατάσχετη περιέργειά του»

Η Βρετανία θρηνεί τον άδικο χαμό του διάσημου παρουσιαστή του BBC, Michael Mosley η σορός του οποίου εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (09.06.2024) σε βραχώδη περιοχή και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη θάλασσα, στην παραλία Αγίας Μαρίνας στη Σύμη.

Διασημότητες, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί από τη Βρετανία, έχουν εκφράσει τη θλίψη τους για την είδηση του θανάτου του παρουσιαστή του BBC, Michael Mosley.

Παρακάτω, διαβάστε πώς το BBC, η Daily Mail (υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης της) και ο διάσημος βρετανός σεφ, Τζέιμι Όλιβερ απέτισαν φόρο τιμής στον 67χρονο γιατρό και παρουσιαστή.

BBC: «Ήταν ένα λαμπρός επιστήμονας και παρουσιαστής»

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για την είδηση του Δρ. Michael Mosley και οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η Charlotte Moore, επικεφαλής περιεχομένου του BBC.

Ο Michael συνεργάστηκε στενά με το BBC Radio 4 και το BBC Studios Science Unit για πολλά χρόνια σε πρωτοποριακά προγράμματα επιστήμης και υγείας, από τα Medical Mavericks, Eat Fast Live Longer, Inside Michael Mosley και The Young Ones, μέχρι το Trust me I’m a Doctor.

Έκανε επίσης τακτικές εμφανίσεις στο Morning Live και στο The One Show, και φυσικά παρουσίασε το δικό του εξαιρετικά δημοφιλές και επιτυχημένο podcast, Just One Thing του BBC Radio 4 και του BBC Sounds.

Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και παρουσιαστής και δημιουργός προγραμμάτων, ικανός να κάνει τα πιο πολύπλοκα θέματα απλά, αλλά ήταν επίσης παθιασμένος με το να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό, εμπνέοντάς μας όλους να ζήσουμε μια πιο υγιή και γεμάτη ζωή.

Το διασκεδαστικό και προσιτό στυλ του άρεσε στα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο και θα λείψει πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο σε εκείνους που είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του στο BBC».

Daily Mail: Ήταν μέλος της οικογένειάς μας

Ο Ted Verity, εκδότης της Mail Newspapers, δήλωσε: «Όλοι στη Mail είναι απολύτως συντετριμμένοι στο άκουσμα του θανάτου του Dr Michael Mosley.

Ο Michael δεν ήταν απλώς ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος αρθρογράφος. Ήταν μέλος της οικογένειας της Mail.

Από τότε που έγραψε για πρώτη φορά για εμάς το 2011, έχουμε δημοσιεύσει εκατοντάδες εβδομαδιαίες στήλες του και έχουμε δημοσιεύσει σε συνέχειες πολλά από τα best-seller βιβλία του – από τις πρωτοποριακές γρήγορες δίαιτες μέχρι άλλα για την υγεία του εντέρου και τον ύπνο.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι γνώσεις του Michael – ειδικά η αποκάλυψή του ότι ΜΠΟΡΕΙΤΕ να αντιστρέψετε τον διαβήτη τύπου δύο – θα έχουν παρατείνει, και ακόμη και σώσει, τις ζωές αμέτρητων αναγνωστών.

Αυτοπροσώπως, είτε προειδοποιούσε για τους κινδύνους του αποβουτυρωμένου γάλακτος είτε ενθουσιαζόταν με το τελευταίο του τρελό πείραμα στο ίδιο του το σώμα, ο Μάικλ ήταν εξίσου συναρπαστικός όπως ήταν στον Τύπο και στην τηλεόραση.

Αυτό που έλαμπε ήταν η ακατάσχετη περιέργειά του – ήταν πάντα πεινασμένος να μάθει για την τελευταία λέξη της επιστήμης και της ιατρικής και στη συνέχεια να την εξηγήσει στους αναγνώστες με τρόπο που να είναι ελκυστικός και κατανοητός στο ευρύ κοινό.

Ο Michael ήταν επίσης εξαιρετικά ευγενικός, χωρίς να διστάσει να είναι από τους πρώτους που προσέφερε το σπίτι του ως καταφύγιο σε μια ουκρανική οικογένεια.

Και πάντα μιλούσε με τεράστια αγάπη και ζεστασιά για τη σύζυγό του Κλερ, συν-συγγραφέα του σε πολλά έργα, και τα τέσσερα παιδιά του Αλεξάντερ, Τζακ, Ντάνιελ και Κάθριν.

Οι καρδιές μας τους συμπονούν όλους».

Jamie Oliver: «Τι υπέροχα γλυκός, ευγενής και καλός άνθρωπος υπήρξε»

«Αναπαύσου εν ειρήνη Μάικλ Μόσλεϊ….Απόλυτα συνταρακτικά νέα τα σημερινά για τη θλιβερή απώλεια του επίσης παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ.

Τι υπέροχα γλυκός, ευγενής και καλός άνθρωπος υπήρξε. Έκανε τόσο καλό στη δημόσια υγεία με τις εκπομπές του και την έρευνά του.

Ήταν φιλοπερίεργος ερευνητής, παραγωγός και παρουσιαστής και συχνά άλλαζε τη ατζέντα γύρω από πολλά θέματα δημόσιας υγείας προς το καλύτερο.

Θα μας λείψει πολύ.

Η σκέψη και η αγάπη μου στην Κλερ και την οικογένειά του» έγραψε.