Ισραήλ: «Εξουδετερώσαμε τρομοκρατικό πυρήνα του Ιράν μέσα στη Συρία» – Πλάνα από την στρατιωτική επιχείρηση

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (02.07.2025) ότι συνέλαβε τα μέλη «τρομοκρατικού πυρήνα που είχε ενεργοποιηθεί από το Ιράν» σε επιδρομή στη νότια Συρία, ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Στρατιώτες «διεξήγαγαν μια στοχευμένη νυχτερινή επιχείρηση και συνέλαβαν πολλούς τρομοκράτες (…) στη νότια Συρία» και κατέσχεσαν «πολλά όπλα και βομβίδες», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωσή τους οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την συριακή κρατική τηλεόραση, ισραηλινή περίπολος «αποτελούμενη από 8 οχήματα και περίπου 40 στρατιώτες συνέλαβε τρεις ανθρώπους στο χωριό αλ Μπασάλι» στην περιφέρεια Κουνέιτρα, στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Our troops completed an operation to apprehend an Iranian-operated terrorist cell in the areas of ‘Umm al-Lux’ and ‘Ain al-Batsali’ in southern Syria, following intelligence gathered during interrogations in recent weeks.



We will continue operating to prevent the entrenchment… pic.twitter.com/WNYDSY8Y99