Michael Mosley: Τα πειράματα με το δηλητήριο φιδιού και η διατροφή που μείωσε το σάκχαρο

Από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές της βρετανικής τηλεόρασης ήταν ο Michael Mosley που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στη Σύμη.

Ο Michael Mosley που έσβησε στη Σύμη δοκίμαζε στον εαυτό του θεραπείες και κατάφερε, αν και είχε διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2 να επαναφέρει το σάκχαρό του στα φυσιολογικά επίπεδα. Όντας ο ίδιος γιατρός, αφιέρωνε τις εκπομπές του στη διατροφή, την άσκηση και γενικότερα την Ιατρική.

Ήταν, δε, τόσο άμεσος και προσιτός στο κοινό που το 2019 η εφημερίδα Telegraph τον περιέγραψε ως «αναμφισβήτητα το κοντινότερο που διαθέτει η Βρετανία σε εθνικό θησαυρό στον τομέα της ιατρικής επιστήμης».

Χαρακτηριστικές ήταν οι εκπομπές του «Εμπιστέψου με, είμαι γιατρός» (Trust Me I’m a Doctor) και «Η αλήθεια για την άσκηση» (The Truth about Exercise), αναφέρει το BBC.

Έγινε όμως διάσημος επειδή δοκίμαζε στον εαυτό του τις θεραπείες που συνιστούσε, όπως την διαλειμματική διατροφή 5:2. Πραγματοποιούσε επίσης πολλά πειράματα στο σώμα του. Μεταξύ πολλών άλλων έκανε εγχύσεις δηλητηρίου φιδιού στο αίμα του και έφαγε ταινίες (είναι ένα είδος σκουληκιού) για να εξακριβώσει τον αντίκτυπό τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο Dr. Michael Mosley είχε γεννηθεί στην Ινδία το 1957. Ήταν ακόμα μικρός όταν η οικογένειά του μετακόμισε στις Φιλιππίνες. Σε ηλικία 7 ετών εστάλη στην Αγγλία για να φοιτήσει σε οικοτροφείο.

Αρχικά πήρε πτυχίο PPE (φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ύστερα εκπαιδεύθηκε ως γιατρός στο Νοσοκομείο Royal Free του Λονδίνου. Ωστόσο αντί να εξασκήσει την ιατρική, το 1985 εντάχθηκε στο δυναμικό του BBC ως βοηθός παραγωγού.

Η διάγνωση του διαβήτη

Η καθοριστική στιγμή στην ζωή και την σταδιοδρομία του ήταν ένα ραντεβού με τον γιατρό του το 2012. Ανησυχούσε ότι μία βλάβη που είχε εμφανιστεί στο δέρμα του ήταν μελάνωμα. Ο γιατρός του πήρε αίμα για να του κάνει κάποιες εξετάσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, τα καλά και τα άσχημα νέα. Τα καλά ήταν ότι δεν είχε μελάνωμα. Τα άσχημα ότι έπασχε από τύπου 2 διαβήτη.

Η διάγνωση αυτή ήταν ο καταλύτης στο ταξίδι του στην Ιατρική. Θα του έφερνε παγκόσμια καταξίωση. Θα επηρέαζε τις διατροφικές συνήθειες εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα τον καθιστούσε πόλο επικρίσεων από άλλους γιατρούς, αναφέρει το ABC.

Το επόμενο βήμα μετά τη διάγνωση του διαβήτη ήταν να πάρει φάρμακα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά και βάλθηκε να βρει άλλο τρόπο να ελέγξει το σάκχαρό του. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2020, ο πατέρας του έπασχε από τύπου 2 διαβήτη. Και παρότι έπαιρνε φάρμακα, πέθανε από επιπλοκές της νόσου.

Η διαλειμματική διατροφή 5:2

Ο Dr. Mosley είχε ακούσει για τη διαλειμματική διατροφή 5:2 και άρχισε να αναζητά μελέτες γι’ αυτήν. Η διατροφή αυτή συνιστά δύο ημέρες με πολύ σημαντικό περιορισμό των θερμίδων (500-600 την ημέρα) και πέντε ημέρες κανονικής διατροφής.

Τις ημέρες των ελάχιστων θερμίδων όσοι ακολουθούν τη διατροφή πρέπει να τρώνε μόνο άπαχη πρωτεΐνη, λαχανικά και φρούτα.

Ο Dr. Mosley αποφάσισε να ακολουθήσει τη δίαιτα και να βιντεοσκοπήσει τα αποτελέσματα. Δεν είχε ιδέα αν θα απέδιδε, αλλά ήταν αισιόδοξος. Ήξερε επίσης ότι αν επιτύγχανε, θα προσέλκυε την προσοχή του τηλεοπτικού του κοινού.

Έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου είχε χάσει 9 κιλά και το σάκχαρό του είχε επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Το ντοκιμαντέρ με την μάχη που έδωσε προβλήθηκε στη διάρκεια των Αγώνων και το είδαν 3 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ο διαβήτης του είχε μπει σε ύφεση και τα στοιχεία έδειχναν πως αν δεν αυξανόταν πάλι το βάρος του, θα παρέμενε υπό έλεγχο. Λίγο καιρό αργότερα ο Dr. Mosley έγραψε το μπεστ σέλερ του «The Fast Diet», όπου περιέγραφε αναλυτικά το διατροφικό πρόγραμμα που τον βοήθησε.

Η επιτυχία του βιβλίου κέρδισε θιασώτες και δημιούργησε πολέμιους. Το κύριο επιχείρημα ήταν πως δεν υπήρχαν επαρκείς μελέτες σε ανθρώπους για την αξία της διατροφής.

Ούτως ή άλλως όμως όποιος πάσχει από χρόνιο πρόβλημα υγείας δεν πρέπει να ακολουθεί κανένα συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα, εάν δεν συμβουλευθεί πρώτα τον γιατρό του.

Ακολούθησαν κι άλλα βιβλία κι άλλες εκπομπές, καθώς εργαζόταν άοκνα έως λίγο πριν το τραγικό τέλος του. Το τελευταίο επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής Just One Thing, που παρουσίαζε από το 2021, το είχε ηχογραφήσει λίγο πριν αναχωρήσει για τις διακοπές του στη Σύμη. Μεταδόθηκε από το Radio 4 την περασμένη Πέμπτη το πρωί, σχεδόν 24 ώρες μετά την εξαφάνισή του.

