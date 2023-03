Συναγερμός έχει σημάνει για έναν τεράστιο αστεροειδή που αναμένεται να περάσει από τη Γη σε απόσταση δύο φορές πιο κοντά από ότι βρίσκεται το φεγγάρι, με τη NASA να τονίζει ότι αυτό συμβαίνει «μια φορά στα 10 χρόνια», οπότε είναι μια «μοναδική ευκαιρία» για μελέτη.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον αστεροειδή «2023 DZ2», ο οποίος ανακαλύφθηκε στις 27 Φεβρουαρίου από επιστήμονες του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Near Earth Asteroids Research. Έχει μέγεθος σχεδόν όσο το Big Ben και εκτιμάται ότι η διάμετρός του θα είναι έως και 93 μέτρα, με τη NASA να ανακοινώνει αυτό το σπάνιο γεγονός.

Μάλιστα, αναμένεται να πλησιάσει τη Γη το ερχόμενο Σάββατο (25.3.2023) σε απόσταση 107.500 μιλίων (173.000 χλμ.), δηλαδή δύο φορές πιο κοντά από το φεγγάρι, το οποίο περιστρέφεται σε μέση απόσταση 238.855 μιλίων (384.400 χλμ.), περίπου στις 19:51 GMT του Σαββάτου, όπου θα περάσει με ταχύτητα 28.044 χιλιόμετρα την ώρα.

«Οι αστρονόμοι του Διεθνούς Δικτύου Προειδοποίησης Αστεροειδών χρησιμοποιούν αυτή την κοντινή προσέγγιση για να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον 2023 DZ2 σε σύντομο χρονικό διάστημα – καλή πρακτική για την #PlanetaryDefense στο μέλλον, αν ποτέ ανακαλυφθεί μια πιθανή απειλή από αστεροειδή», έγραψε η ομάδα Asteroid Watch της NASA στο Twitter.

🔭Astronomers with the International Asteroid Warning Network are using this close approach to learn as much as possible about 2023 DZ2 in a short time period – good practice for #PlanetaryDefense in the future if a potential asteroid threat were ever discovered.