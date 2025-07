Ρώμη: Μαρτυρίες και βίντεο από τη μεγάλη έκρηξη σε βενζινάδικο – «Ήταν σαν να εξεράγη βόμβα, σκέτη κόλαση»

Συγκλονισμένη η Ρώμη από τη σφοδρή έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη συνοικία Πρενεστίνο, το πρωί της Παρασκευής (04.07.2025) η οποία πυροδότησε μια σειρά αλλεπάλληλων εκρήξεων, τραυματίζοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους – ανάμεσά τους πυροσβέστες, αστυνομικούς και κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι οι τραυματίες είναι 30.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί απο την αστυνομία και την ώρα αυτή συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη στη Ρώμη, σπέρνοντας τον πανικό στην περιοχή.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο θόρυβος της έκρηξης ήταν ισχυρότατος, σαν να εξεράγη για βόμβα, και ότι «εκσφενδονίστηκαν στον αέρα μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα».

Η Ελιζαμπέτα Ακκάρντο, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ρώμης, εξήγησε ότι η αρχική έκρηξη προκλήθηκε από φωτιά, η οποία πυροδότησε μια μικρότερη έκρηξη, οδηγώντας σε μια καταστροφική αλληλουχία.

«Υπήρξαν αρκετές διαδοχικές εκρήξεις μετά την πρώτη», δήλωσε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI, σύμφωνα με την Dailymail.

Ο πρώτος απολογισμός μιλούσε για 9 τραυματίες των δυνάμεων ασφαλείας και της πυροσβεστικής. Πέντε μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και τραύματα από θραύσματα γυαλιών, ωστόσο δεν έχει αναφερθεί κανένας νεκρός μέχρι στιγμής. Ο νεότερος απολογισμός έκανε λόγο για 21 τραυματίες και ο τελευταίος για 30.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στη La Repubblica περιέγραψε μια εικόνα χάους, σαν «βόμβα» που είχε εκραγεί.

«Έτρεχα – ήμουν λιγότερο από εκατό μέτρα από την αντλία βενζίνης», δήλωσε ο Μάσιμο Μπαρτολέτι.

BREAKING: Massive explosion at gas depot in Rome, Italy. Multiple injuries. pic.twitter.com/tlAcJSURLN

«Είδα την πρώτη έκρηξη, μια κλασική πύρινη σφαίρα. Λίγο μετά ακολούθησε η δεύτερη, που ήταν κόλαση. Ένα πύρινο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού σχηματίστηκε στον ουρανό. Ταρακουνήθηκε ολόκληρη η περιοχή. Ήταν κόλαση, όλα πετούσαν στον αέρα».

Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που τμήματα από βυτιοφόρο καυσίμων εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά.

#Roma , esplosione deposito di gas: ecco le immagini e il bilancio in diretta a #MorningNews pic.twitter.com/Vqb83WY3ib

Η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Αντιμετωπίζουμε μια έκρηξη δεξαμενής καυσίμων… η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται».

#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T