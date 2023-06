Τέλος εποχής για το National Geographic, καθώς το ιστορικό περιοδικό μετά από 135 χρόνια ζωής θα σταματήσει να κρεμιέται στα περίπτερα.

Οι περικοπές στο National Geographic – οι τελευταίες σε μια σειρά απολύσεων της ιδιοκτήτριας εταιρείας Walt Disney Co. – περιλαμβάνουν 19 συντάκτες που έχουν ενημερωθεί ότι τερματίζεται η συνεργασία μαζί τους.

Το περιοδικό θα εκδίδεται κυρίως με θέματα από freelancers, αν και το National Geographic είπε σε κάποια μέσα ενημέρωσης ότι ορισμένοι συντάκτες θα παραμείνουν στο προσωπικό.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο κύμα απολύσεων σε διάστημα εννέα μηνών και το τέταρτο από το 2015, οπότε και ξεκίνησε μια σειρά αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.



NatGeo is laying off all of its staff writers.



I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z