Έτοιμος να δώσει ακόμα και τη… ζωή του για τον Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Μπέρνι Έκλεστοουν. Θεωρεί επίσης ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας «έκανε το σωστό» αποφασίζοντας να κηρύξει πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα δεχόμουν ακόμα μια σφαίρα για χάρη του Βλαντίμιρ Πούτιν» είπε χαρακτηριστικά ο Μπέρνι Έκλεστοουν, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning Britain. Το πρώην αφεντικό της Formula 1 θεωρεί επίσης ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας παραμένει άνθρωπος «πρώτης κατηγορίας» και ότι «έκανε το σωστό» δίνοντας εντολή για πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας από το ηλιόλουστο ισπανικό θέρετρο της Ίμπιζα, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος χλεύασε και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «ήταν κωμικός πριν τον πόλεμο, και φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει να είναι». «Αν είχε μιλήσει στον Πούτιν» η εισβολή «θα είχε καταλήξει διαφορετικά» ισχυρίστηκε. Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι μια αλλαγή στις ενέργειες του Ζελένσκι, αντί του Πούτιν, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον πόλεμο, ο Έκλεστοουν απάντησε χωρίς δισταγμό: «Απολύτως».

Το πρώην αφεντικό της Formula 1 υποστήριξε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει «ό,τι πιστεύει ότι είναι σωστό για τη Ρωσία». «Δυστυχώς, όπως πολλοί επιχειρηματίες, σίγουρα όπως εγώ, κάνουμε λάθη κατά καιρούς και όταν κάνεις το λάθος πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να ξεφύγεις από αυτό» πρόσθεσε ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος

Όταν ο Μπέρνι Έκλεστοουν ρωτήθηκε αν δικαιολογεί τον πρόεδρο της Ρωσίας για τις χιλιάδες ζωές αμάχων που χάθηκαν στην Ουκρανία, απάντησε: «Δεν το κάνω. Δεν ήταν σκόπιμο – κοιτάξτε, ανά πάσα στιγμή η Αμερική έχει εισβάλει σε διαφορετικές χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την Αμερική… Είμαι βέβαιος ότι η Ουκρανία, αν ήθελε να βγει από αυτό (την κατάσταση), θα μπορούσε να το είχε κάνει».

Ερωτηθείς εάν είχε την ευκαιρία να μιλήσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν για την ζοφερή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία ή αν θα τον παρότρυνε να ξανασκεφτεί τι κάνει, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος απάντησε: «Όχι. Μάλλον το σκέφτηκε ο ίδιος. Μάλλον δεν χρειάζεται υπενθύμιση». «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τώρα εύχεται να μην είχε ξεκινήσει όλη αυτή την “επιχείρηση”, αλλά δεν ξεκίνησε σαν πόλεμος» υποστήριξε.

