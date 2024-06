O Ρίσι Σούνακ ζήτησε συγγνώμη γιατί έφυγε νωρίς από τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία

Συγγνώμη επειδή έφυγε νωρίτερα χθες, Πέμπτη (06.06.2024), και δεν έμεινε στη κύρια διεθνή τελετή για την 80η επέτειο της D-Day, της Ημέρας της Απόβασης στη Νορμανδία, καθώς ήθελε να δώσει προεκλογική συνέντευξη ζήτησε ο Ρίσι Σούνακ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ είπε ότι «ήταν λάθος» να μην μείνει στη Γαλλία για τη διεθνή αυτή εκδήλωση, αφού είχε παραστεί νωρίτερα στη βρετανική εκδήλωση στη Νορμανδία.

«Μετά την ολοκλήρωση της βρετανικής εκδήλωσης στη Νορμανδία, επέστρεψα στο Ηνωμένο Βασίλειο», έγραψε στο X ο Σούνακ, ο οποίος πασχίζει να κερδίσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων πριν από τις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

«Νοιάζομαι πολύ για τους βετεράνους και ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω το Ηνωμένο Βασίλειο σε αριθμό εκδηλώσεων στο Πόρτσμουθ και στη Γαλλία κατά τις δύο τελευταίες ημέρες και να συναντήσω αυτόυς που πολέμησαν τόσο θαρραλέα.

«Ήταν λάθος να μην μείνω περισσότερο στη Γαλλία και ζητώ συγγνώμη», πρόσθεσε.

The 80th anniversary of D-Day has been a profound moment to honour the brave men and women who put their lives on the line to protect our values, our freedom and our democracy.



This anniversary should be about those who made the ultimate sacrifice for our country. The last thing…