Τέξας: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα για να γλιτώσουν»

Μέσα στα φουσκωμένα ποτάμια του Τέξας, ψάχνουν τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες, οι διασώστες. Μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης (08.07.2025), οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο πάνω από 100 ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς ήταν παιδιά.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν με βαρύ εξοπλισμό να απομακρύνουν δέντρα, μπάζα και οχήματα και να ψάχνουν σε όλο το Τέξας για όσους δεν τα κατάφεραν από τις φονικές πλημμύρες. Την ίδια στιγμή τα ερωτήματα σχετικά με την καθυστερημένη -έως και ανύπαρκτη- προειδοποίηση των κατοίκων αλλά και τους λόγους που ορισμένες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις δεν εκκενώθηκαν, παραμένουν αναπάντητα.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν λίγες μόνο ώρες αφότου οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης «Camp Mystic», μιας χριστιανικής θερινής κατασκήνωσης κοριτσιών στην περιοχή του Τέξας, Hill Country, ανακοίνωσαν ότι έχασαν 27 κατασκηνωτές από τα νερά των πλημμυρών. 10 ακόμη και ένας σύμβουλος παραμένουν εξαφανισμένοι.

Οι ερευνητές βρήκαν τα πτώματα 84 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 28 παιδιών, στην κομητεία όπου βρίσκεται το Camp Mystic και αρκετές άλλες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.

Με τις νέες βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται, οι πλημμύρες εξακολουθούν να απειλούν περιοχές στο κεντρικό Τέξας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

Οι σφοδρές πλημμύρες — από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες — έπληξαν κατασκηνώσεις και σπίτια κατά μήκος της όχθης του ποταμού Γουαδελούπη, ανασύροντας σκηνές και τα τροχόσπιτά των κατασκηνωτών και σέρνοντάς τους για μίλια.

Μερικοί επιζώντες βρέθηκαν να κρατιούνται από δέντρα.

Δεκαεννέα θάνατοι αναφέρθηκαν στις κομητείες Τράβις, Μπερνέτ, Κένταλ, Τομ Γκριν και Γουίλιαμσον.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών ήταν 8χρονες αδερφές από το Ντάλας που βρίσκονταν στο Camp Mystic και ένας πρώην προπονητής ποδοσφαίρου με τη σύζυγό του που διέμεναν σε ένα σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Οι κόρες τους εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

Texas | Video out of Georgetown shows a man rescuing a dog in the flood waters from what appears to be an RV park pic.twitter.com/w0kgwb6I32

Περισσότεροι από 36 άνθρωποι αγνοούνται σε όλη την πολιτεία.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης δήλωσαν τη Δευτέρα ότι περισσότεροι από 1.000 εθελοντές είχαν κατευθυνθεί στην κομητεία Κερ.

Οι αξιωματούχοι της πόλης κάλεσαν τους πολίτες να σταματήσουν να πετούν drones πάνω από την περιοχή, αφού, όπως ανέφεραν, ένα ιδιωτικό drone που λειτουργούσε παράνομα το απόγευμα της Δευτέρας συγκρούστηκε με ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Το ελικόπτερο αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση και είναι εκτός λειτουργίας μέχρι νεωτέρας.

Ο Ρίγκαν Μπράουν είπε ότι οι γονείς του, περίπου 80 χρόνων, κατάφεραν να ξεφύγουν από την ανηφόρα καθώς το νερό κατέκλυσε το σπίτι τους στην πόλη Χαντ. Όταν το ζευγάρι έμαθε ότι η 92χρονη γειτόνισσά τους είχε παγιδευτεί στη σοφίτα της, επέστρεψαν και την έσωσαν.

«Στη συνέχεια, κατάφεραν να φτάσουν στο υπόστεγο εργαλείων τους, που ήταν σε υψηλότερο σημείο, και οι γείτονες άρχισαν να εμφανίζονται νωρίς το πρωί στο υπόστεγο εργαλείων τους, και όλοι μαζί έφυγαν με το ποδήλατο», είπε ο Μπράουν.

Η Ελίζαμπεθ Λέστερ, μητέρα παιδιών που βρίσκονταν στο Camp Mystic και στο κοντινό Camp La Junta κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, είπε ότι ο μικρός γιος της αναγκάστηκε να κολυμπήσει από το παράθυρο της καλύβας του για να γλιτώσει. Η κόρη της έφυγε τρέχοντας στην πλαγιά του λόφου καθώς τα νερά χτυπούσαν τα πόδια της.

Οι αρχές δεσμεύτηκαν ότι ένα από τα επόμενα βήματα θα είναι η διερεύνηση του κατά πόσο εκδόθηκαν αρκετές προειδοποιήσεις και γιατί ορισμένες κατασκηνώσεις δεν εκκενώθηκαν ή οι κατασκηνωτές δεν μετακινήθηκαν σε υψηλότερο σημείο, σε μια περιοχή που είναι ευάλωτη σε πλημμύρες, την οποία ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής αποκαλούν «δρόμο ξαφνικών πλημμυρών».

Οι αρχές αναφέρουν πως πολλά από αυτά τα σημεία που πλημμύρισαν και έχασαν πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους, δεν είχαν καλό σήμα.

Ever seen a wall of water come crashing down a river?



This is the timelapse footage of the Llano River on July 4th at 5:10pm.



This is a naturally occurring flash flood.



Mother nature is real.

pic.twitter.com/7kIf7amSdq