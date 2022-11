Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία, αλλά και γειτονικές της χώρες, αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ).

Κατά τις πληροφορίες της WSJ η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενη επίθεση του Ιράν.

Η επίθεση φέρεται να επίκειται στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στο Αρμπίλ του Βορείου Ιράκ, που αποτελεί και την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Μετά από τις πληροφορίες αυτές τόσο η Ουάσινγκτον, όσο και οι χώρες του Κόλπου έχουν αυξήσει το επίπεδο συναγερμού τους, προσθέτει η WSJ.

