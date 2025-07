Ρώμη: Στους 29 οι τραυματίες από την έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων – O πάπας Λέων προσευχήθηκε για την ζωή τους

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (04.07.2025) σε πρατήριο καυσίμων στην Ρώμη, με τις αρχές να αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί 29 άνθρωποι.

Βομβαρδισμένο τοπίο είναι η περιοχή Πρενεστίνο στη Ρώμη μετά την έκρηξη σε βενζινάδικο, από την οποία προκλήθηκαν τεράστιες υλικές ζημιές, πυκνός καπνός και πανικός στους ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν τον τρόμο αφού «σείστηκε η γη» όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ένας άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση και άλλοι δύο φέρουν εγκαύματα ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει συνολικά τους 29.

#WATCH : More footages of Powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy #Rome #Explosion #GasStationExplosion #GasLeak pic.twitter.com/KsgcqMgA8f

Στο μεταξύ, οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και των γραφείων, λόγω τυχόν τοξικών αναθυμιάσεων.

BREAKING: New video shows the moment of the gas depot explosion in Rome, Italy, injuring several police officers, firefighters and passer-by. pic.twitter.com/OuLYImVArD