Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανταρσία της Wagner έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλερί Γκερασίμοφ.

Ο Γκερασίμοφ, το «κεφάλι» του οποίου ζητούσε η Wagner, εμφανίζεται σε βίντεο καθισμένος σε αίθουσα της στρατιωτικής διοίκησης να μιλάει και να δίνει εντολές σε στρατηγούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Το υπουργείο αναφέρθηκε στον στρατηγό με τον τίτλο του, του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και του διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Το βίντεο δείχνει ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διατήρησε στις θέσεις τους τους δύο πλέον υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον Γκερασίμοφ, παρά τα αιτήματα του επικεφαλής των μισθοφόρων της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν για την απομάκρυνσή τους.

Ο Γκερασίμοφ εμφανίζεται να ενημερώνεται ότι ουκρανική πυραυλική επίθεση στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα από την Ουκρανία το 2014, και στις ρωσικές περιφέρειες Ροστόφ και Καλούγκα αναχαιτίστηκαν χθες, Κυριακή, και συζητά τρόπους για απάντηση της Ρωσίας.

For the first time since the beginning of the #Prigozhin rebellion, the head of the General Staff of the Russian Federation, #Gerasimov, appeared in public.



