Αδιανόητη γκάφα (;) Νετανιάχου: Tweet-αρε πως θέλει… «πόλεμο με το Ιράν»

Ο Νετανιάχου βρέθηκε την Τετάρτη στην Πολωνία για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, την οποία συνδιοργανώνουν ΗΠΑ και Πολωνία. Σε δηλώσεις του, καταγεγραμμένες σε video τις οποίες ανέβασαν και στον λογαριασμό του στο twitter (αλλά φυσικά εξαφάνισαν μετά), μίλησε ξεκάθαρα για «πόλεμο με το Ιράν».

«Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή τη συνάντηση -κι αυτή η συνάντηση δεν γίνεται μυστικά, διότι διεξάγονται πολλές τέτοιες- είναι πως πρόκειται για μια ανοικτή συζήτηση, με αντιπροσώπους ηγετικών αραβικών χωρών, που κάθονται στο ίδιο τραπέζι με το Ισραήλ για να προωθήσουν ένα κοινό συμφέρον, τον πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Did @netanyahu really say “war” with Iran? I was there and the word was ”milchama” = war. pic.twitter.com/ZzhrDs2lWA — Aron Heller (@aronhellerap) February 13, 2019

Η δήλωσή του αυτή είναι που καταγράφηκε σε video. Το οποίο οι συνεργάτες του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέβασαν στον λογαριασμό του στο twitter. Αλλά όταν κατάλαβαν τι ειχε πει ο Νετανιάχου, το κατέβασαν και τη φράση «πόλεμο με το Ιράν» την άλλαξαν… Αντί για «πόλεμο με το Ιράν» έγραψαν εκ των υστέρων «μάχη με το Ιράν».

.@IsraeliPM deleted their tweet and replaced “war with Iran” with “combating Iran” pic.twitter.com/26vMOHGwkj — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) February 13, 2019

Γιατί, δυστυχώς για τον Νετανιάχου και πολλούς άλλους βεβαίως, ό,τι «γράφεται» στο twitter και γενικότερα στο διαδίκτυο, μπορεί να ξεγράφεται αλλά γίνεται screenshot…

Οι συνεργάτες του Νετανιάχου είχαν ανεβάσει και το video με τη δήλωσή του. Κι αυτό το κατέβασαν…

Φυσικά, η ανάρτηση και η αναφορά του Νετανιάχου δεν πέρασε απαρατήρητη από την Τεχεράνη. Ανεβάζοντας το επίμαχο απόσπασμα της τοποθέτησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ σχολίασε: «Πάντα ξέραμε τις παραισθήσεις του Νετανιάχου. Τώρα ο κόσμος όλος— κι όσοι παρευρίσκονται στο τσίρκο της Βαρσοβίας — γνωρίζουν επίσης».

We've always known Netanyahu's illusions. Now, the world – and those attending #WarsawCircus – know, too pic.twitter.com/0TSDzIak9e — Javad Zarif (@JZarif) February 13, 2019

Ο Νετανιάχου είναι ανάμεσα στους λίγους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη διάσκεψη για την «ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», που συνδιοργανώνουν η Ουάσινγκτον και η Βαρσοβία. Η διάσκεψη επικρίθηκε από πολλές πλευρές. Η συμμετοχή ήταν πολύ κατώτερη της προσδοκώμενης, διότι θεωρήθηκε ότι αποτελούσε αμερικανική προσπάθεια να κλιμακωθεί η πίεση στο Ιράν.

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα περίμενε να υποδεχθεί συνολικά 60 αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο στο βασιλικό παλάτι της Βαρσοβίας για τη διήμερη διάσκεψη, αλλά πολλοί ξένοι ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ειδικά Ευρωπαίοι, επέλεξαν να μην ταξιδέψουν στην πολωνική πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, μεταξύ αρκετών ακόμη επικεφαλής της διπλωματίας δυτικοευρωπαϊκών κρατών, δεν συμμετέχει. Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η Φεντερίκα Μογκερίνι, επέλεξε επίσης να είναι απούσα, επικαλούμενη το βεβαρυμμένο πρόγραμμά της. Η Τουρκία έστειλε απλά τον πρεσβευτή της στην Πολωνία στη διάσκεψη, όπως μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.

Παρόντες είναι μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ, και φυσικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ο τελευταίος δεν έκρυψε τι τον απασχολεί. Το Ιράν «μας απειλεί στην 40ή επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Απείλησε να καταστρέψει το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα», επέμεινε.

Η Ρωσία μελέτησε το πρόγραμμα και τους σκοπούς της διάσκεψης και αποφάσισε να μην συμμετάσχει, ξεκαθάρισε το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν «να επιβάλλουν μονομερώς γεωπολιτικούς σκοπούς» αναλαμβάνοντας «πρωτοβουλίες» που «παρουσιάζονται» ως εάν να απηχούσαν «τις απόψεις ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας», στηλίτευσε το ρωσικό ΥΠΕΞ, με μια ανακοίνωσή του που μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Ιράν, σύμμαχος της Ρωσίας, είδε μια αμερικανική «συνωμοσία» με σκοπό η Τεχεράνη να πειθαναγκαστεί να αλλάξει πολιτική. «Η συνωμοσία μεγάλων κρατών, όπως οι ΗΠΑ, δεν θα επηρεάσει την πολιτική μας», διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ρουχανί, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι η διάσκεψη δεν έχει σκοπό να μπει το Ιράν στο στόχαστρο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί ακατάπαυστα την ιρανική κυβέρνηση ότι αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Ο Τραμπ απέσυρε πέρυσι τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και σταδιακά επανέφερε σε ισχύ όλες τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποδοκιμάζουν την απόφαση της Ουάσινγκτον να αποσυρθεί από τη συμφωνία με το Ιράν, την οποία προσπαθούν να περισώσουν με έναν μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέψει σε ευρωπαϊκές εταιρίες να συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν αμερικανικές κυρώσεις.

Η Χανάν Ασράουι, στέλεχος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), καταδίκασε τη διάσκεψη, βλέποντας ακόμη μια εκδήλωση της «ανεύθυνης» πολιτικής που ασκεί η Ουάσινγκτον και «προσπαθεί να επιβάλλει στη διεθνή κοινότητα».

Η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει πως δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όπου πρόσφατα εορτάστηκε η 40ή επέτειος από την ισλαμική επανάσταση που ανέτρεψε τον σάχη.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου -που πάντως δεν εκπροσωπεί επισήμως την Ουάσινγκτον-, κάλεσε εκ νέου να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στη Βαρσοβία με μέλη των Μουτζαχεντίν του Λαού — οργάνωσης της εξόριστης ένοπλης ιρανικής αντιπολίτευσης, την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τρομοκρατική, αλλά καλλιέργησε τα τελευταία χρόνια δεσμούς με αμερικανούς συντηρητικούς πολιτικούς.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ